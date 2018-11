Machern

Ohne jede inhaltliche Diskussion in der Öffentlichkeit winkte der Macherner Gemeinderat am Montagabend den Haushalt für 2018 und 2019 durch. Das Zahlenwerk wurde fraktionsübergreifend mit zwölf Ja-Stimmen beschlossen, drei Gemeinderäte votierten mit Nein.

Noch unmittelbar vor Beginn des öffentlichen Teils hatte es einen Workshop gegeben, berichtete Vize-Bürgermeister Karsten Frosch (CDU), der die Sitzung leitete. Hier seien einige Zahlen noch „angepasst“ worden. Zu inhaltlichen Schwerpunkten gab es keinerlei Ausführungen. CDU-Fraktionssprecherin Petra Puttkammer sprach lediglich von „Bauchschmerzen“, die man auf Grund der Finanzsituation habe. „Wir als CDU wollen aber, dass Bewegung in die Dinge kommt.“ Deshalb stimme man dem vorliegenden Doppelhaushalt zu.

Die CDU hat zwar Bauchschmerzen mit dem Haushalt in Machern, votierte aber nicht dagegen. Quelle: CDU

Manfred Schubert (Freie Wählergemeinschaft) monierte, dass man mit dem Beschluss kurz vorm Jahresende für 2018 ein Jahr zu spät dran sei. „Um den nächsten Haushalt zu besprechen, sollten wir uns vor der Sommerpause 2019 zusammensetzen“, regte er an. Auch Frosch gab den Gemeinderäten Recht: „Die Kritik ist berechtigt, wir müssen hier schneller werden, um eine ordentliche Planung zu gewährleisten.“

Machern muss neue Kita bauen

Ein Blick auf den Investitionsplan offenbart, wo der Schuh drückt. So muss Machern – wie hinlänglich bekannt -eine neue Kita bauen. Für das Vorhaben sind im kommenden Jahr über eine Million Euro und die gleiche Summe noch einmal für 2020 eingeplant. Um bis dahin eine Übergangslösung zu schaffen, wurden vorerst 30.000 Euro veranschlagt. Noch im November soll es dazu eine Info-Veranstaltung geben.

Die Grundschule Machern soll ein neues Computerkabinett bekommen. Quelle: Thomas Kube

Ebenso auf der Agenda stehen ein neues Computerkabinett für die Grundschule sowie interaktive Tafeln. Außerdem sollen Hygienemängel in der Bildungseinrichtung behoben werden. Ein neues Löschfahrzeug steht außerdem für die Gerichshainer Kameraden mit 380.000 Euro im Plan. Die Ausschreibung, die als Vorgriff auf den Etat bereits erfolgt war, hatte sogar eine um 20.000 Euro günstigere Offerte ergeben.

Radweg an der Püchauer Straße ist geplant

Straßenbauarbeiten sind im Schwarzen Weg/Weißackerweg geplant. Für einen Radweg an der Püchauer Straße und den Schulweg Püchau soll ebenfalls Geld in die Hand genommen werden. Die Kirchbrücke Püchau, die auf Grund von Einsturzgefahr gesperrt werden musste, findet sich gleichfalls im Etat wieder, ebenso mehrere Buswartehäuschen und der Dorfplatz in Püchau.

Die vermutlich älteste Steinbrücke Sachsen im Macherner Ortsteil Püchau musste wegen starker Baufälligkeit für Fußgänger und Autoverkehr gesperrt werden. Quelle: Thomas Kube

Rettung des Agnestempels im Schlosspark

Für die Beseitigung von Brandschutzmängeln am Schloss sind außerdem über 300.000 Euro eingestellt. Auch zur Rettung des Agnestempels im Schlosspark bekennt sich die Kommune.

Der Agnes-Tempel im Schlosspark Machern soll saniert werden. Quelle: Thomas Kube

Während der Löwenanteil für die Sanierung des Bauwerks aus Leader-Mitteln kommt (rund 60.000 Euro), trägt die Gemeinde einen Obolus von etwa 7000 Euro bei. Der Förderverein Schloss und Landschaftsgarten engagiert sich zudem mit 8000 Euro, um das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren, wofür den Akteuren ausdrücklich gedankt wurde.

Von Simone Prenzel