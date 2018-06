Machern

Um die Themen Breitbandausbau, Brandschutz im Schloss sowie den Nachholbedarf beim Thema Grünpflege geht es bei der nächsten Sitzung des Macherner Gemeinderates. Diese findet am Montag, dem 25. Juni, ab 18.30 Uhr im Ratssaal am Schlossplatz statt.

Nachdem zum Thema Glasfaser die Wogen zuletzt hochschlugen, soll ein Vertreter des Breitbandkompetenzzentrums (BKZ) des Freistaates über allgemeine Grundlagen informieren. Zu Beginn der Sitzung erwarten die Macherner dazu Christopher Scholz, den Regionalverantwortlichen des BKZ für die Landkreise Leipzig, Nordsachsen sowie die Stadt Leipzig. Im Anschluss findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Grünes Licht soll das Parlament unter anderem für die Anschaffung eines Kassenautomaten geben. Nachdem im Vorjahr auf Grund personeller Engpässe vereinzelt keine Kassensprechstunden stattfinden konnten, soll der Automat einen durchgängigen Service gewährleisten, so die Verwaltung. Einzahlungen könnten dann auch unabhängig von den Öffnungszeiten des Rathauses erfolgen, da der Automat im Foyer frei zugänglich wäre. Außerdem soll über den Sitzgemeindeanteil für den Verein Schweizerhaus Püchau und die Beauftragung weiterer Schritte zum Schloss-Brandschutz entschieden werden. Eine Nutzung deutet sich zudem für die Orangerie an. Interessenten wollen das denkmalgeschützte Objekt mit einer Kaffeerösterei und einer Eventagentur beleben. Im Verwaltungsausschuss stieß der Plan bereits auf ungeteilte Zustimmung.

Neben der Abwägung zum Vorhaben „Zu den alten Gutshöfen“ in Gerichshain geht es außerdem um die Absicherung der Grünpflege. Nachdem im Rathaus versäumt worden war, den laufenden Vertrag zu verlängern, sorgten ungepflegte Anlagen und volle Papierkörbe für viel Kritik. Lediglich die Firma Macherner Grünprofi GmbH sei jetzt noch bereit, die Arbeiten zu annehmbaren Konditionen zu übernehmen. Deshalb sollen Aufträge im Umfang von rund 75 000 Euro an das örtliche Unternehmen vergeben werden. Während damit für das Ortsbild noch Hoffnung besteht, kommt für eine historische Brücke in Püchau vorerst jede Hilfe zu spät: Das Bauwerk, das Schloss- und Kirchberg miteinander verbindet, sei einsturzgefährdet und müsse gesperrt werden, so Vize-Bürgermeister Klaus Zaspel (CDU). Der Gemeinderat soll für nötige Arbeiten rund 24 000 Euro im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung freigeben. Sowohl die Fußgängerbrücke selbst als auch die darunter liegende Straße sollen gesperrt werden.

Von Simone Prenzel