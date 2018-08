Die Gemeinde Machern hat einen neuen stellvertretenden Ortschef. Der Gemeinderat wählte am Montagabend Karsten Frosch (CDU) zum ersten Vize-Bürgermeister. In der Gemeinde haben sich zahlreiche Probleme angestaut, nachdem Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos) seit mittlerweile drei Monaten erkrankt ist und auch in der Verwaltung zahlreiche Lücken klaffen.