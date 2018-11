Machern

Über die Verpachtung des Schwemm- und des Mühlteichs in Machern berät der Verwaltungsausschuss auf seiner Sitzung am Montag, 26. November, um 19 Uhr im Rathaus.

Bereits vor 1990 seien die beiden Teiche fischerwirtschaftlich bewirtschaftet worden, heißt es in der Beschlussvorlage. In den vergangenen zwölf Jahren lag die Verantwortung dafür in den Händen der Teichwirtschaft Machern, die nunmehr die Verlängerung des Vertrages beantragt hat.

Vertrag mit Teichwirtschaft soll zwölf Jahre laufen

Der Vorschlag der Verwaltung lautet, die beiden Gewässer im Macherner Schlosspark für einen Zeitraum von zwölf Jahren erneut an die Teichwirtschaft Machern zu verpachten. Damit solle nicht nur die Pflege der Teiche gewährleistet, sondern auch Arbeitsplätze gesichert werden, so die Kommune.

Abschließend behandelt wird das Thema auf der Gemeinderatssitzung am 10. Dezember.

Von sp