Machern

Was ist mit der Macherner Bürgermeisterin Doreen Lieder? Über den Gesundheitszustand der parteilosen Ortschefin wird seit Monaten spekuliert – auch darüber, ob womöglich eine vorzeitige Beendigung ihrer Amtszeit im Raum steht. Die 45-Jährige ist seit Ende Mai erkrankt. Landrat Henry Graichen (CDU) setzte am 1. Oktober mit dem Brandiser Ex-Bürgermeister Andreas Dietze einen Beauftragten ein, der seitdem die Geschäfte im Rathaus führt. Zuvor war der Chefsessel mehrere Monate verwaist.

Reguläre Amtszeit von Lieder endet 2020

Fakt ist, dass Doreen Lieder seit mittlerweile einem halben Jahr ihren Aufgaben nicht mehr nachgeht. Was sie nicht davon abhält, sich hin und wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Über die Krankheit selbst gab es bisher kein öffentliches Statement. Immer lauter wird allerdings die Frage erhoben, ob die Ortschefin jemals wieder an ihren Schreibtisch zurückkehrt. Ihre reguläre Amtszeit würde nach sieben Jahren enden. Das wäre Anfang 2020.

Um sich ein Bild über die weitere Perspektive in der Führung der 6800-Einwohner-Kommune zu verschaffen, wurde jetzt das Landratsamt tätig. Als Reaktion auf ihre lange andauernde Erkrankung erhielt Doreen Lieder die Aufforderung, sich beim Gesundheitsamt des Landkreises vorzustellen. Die Untersuchung diente dem Zweck, ihre Dienstfähigkeit festzustellen. Von dem Termin hängt ab, ob die Machernerin weiter in ihrem Amt verbleibt oder sich die Kommune früher als ursprünglich geplant nach einem neuen Oberhaupt umsehen muss. Dann würde in Machern im kommenden Jahr nicht nur ein neuer Gemeinderat, sondern auch ein neuer Bürgermeister gewählt werden.

Bürgermeisterin Doreen Lieder wurde im Januar 2013 mit großer Mehrheit gewählt. Ihre reguläre Amtszeit endet Anfang 2020. Quelle: Andreas Röse

Lieder war im Januar 2013 mit einer überwältigenden Mehrheit von 67 Prozent ins Rathaus eingezogen.

Parteilose CDU-Kandidaten bewirkte wenig

Mit ihrem Amtsantritt hatten die Wähler viele Hoffnungen verbunden. Der frische Wind, den man sich von der entschlossen wirkenden parteilosen CDU-Kandidatin erhofft hatte, wirbelte einiges durcheinander – bewirkte aber wenig. Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt sah sich der damalige Landrat Gerhard Gey ( CDU) im Mai 2014 gezwungen, Lieder die Führung ihrer Amtsgeschäfte zu verbieten. Die Ortschefin wurde aus dem Rathaus verbannt und durfte – abgeschottet vom Rest der Verwaltung – nur noch Jubilare beglückwünschen und andere repräsentative Aufgaben wahrnehmen.

Zweites Gastspiel für Beauftragten Andreas Dietze

Bereits 2014 spielte Andreas Dietze für ein halbes Jahr Feuerwehr im Rathaus, weil die Verwaltung am Boden lag. Ähnlich bedroht war die Handlungsfähigkeit in diesem Jahr erneut, so dass auch Geys Nachfolger Henry Graichen zur Entsendung eines Beauftragten keine Alternative sah.

Der Landkreis gibt sich zur Einbestellung der Ortschefin schmallippig. „Besteht eine längere Erkrankung eines Bürgermeisters, ist eine amtsärztliche Einschätzung aus der Verantwortung für die Arbeitsfähigkeit der Kommune und der Fürsorgepflicht gegenüber dem Betroffenen geboten“, teilte Landkreissprecherin Brigitte Laux auf Anfrage lediglich mit. Zum Fortgang des Verfahrens werde man sich aktuell nicht äußern.

Dafür gehen die Diskussionen in Machern munter weiter. Dietzes Marschbefehl enthält bislang den 31. März 2019 als angedachten letzten Arbeitstag im Rathaus. Ob Bürgermeisterin Doreen Lieder dann wiederkehrt, darauf werden inzwischen Wetten abgeschlossen.

Von Simone Prenzel