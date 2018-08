Nach einer Anzeige wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz wurde der Amtsarzt in Machern tätig. Kontrollen im historischen Hirschgarten am Rande des Landschaftsparks hätten aber keinen Anlass zu größerer Kritik gegeben, so das Landratsamt. Ein Hirsch musste betäubt werden, weil sich in seinem Geweih Plastik verfangen hatte.