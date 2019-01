Machern/Gerichshain

Zum traditionellen Neujahrsempfang hatte am Sonnabendabend der Wirtschaftsförderungsverein Machern in den Gasthof „Zur Kastanie“ in Gerichshain eingeladen. Landrat Henry Graichen ( CDU) wünschte den rund 50 Mitgliedern ein erfolgreiches Jahr und ging in seinem Grußwort unter anderem auf Akzente ein, die der Landkreis auch zum Nutzen der regionalen Wirtschaft setzt. So zeige das ÖPNV-Projekt Muldental in Fahrt erfreuliche Entwicklungen. „Auf der Linie Brandis-Gerichshain verzeichnen wir inzwischen rund 70 000 Fahrgäste jährlich.“ Das sei ein großer Erfolg und verbessere auch die Attraktivität hiesiger Arbeitgeber.

Kein leichtes 2018 für Gemeinde Machern

Der stellvertretende Macherner Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) erklärte, 2018 sei für die Kommune kein leichtes Jahr gewesen. Bürgermeisterin Doreen Lieder sei mittlerweile seit Ende Mai erkrankt. „Es hat viel Unruhe, auch rechtliche Auseinandersetzungen, gegeben. Aufgaben und Pflichten hatten sich aufgestaut“, schilderte der Vize die Situation. Am Anfang sei es schwer gefallen, die Probleme zu lösen. „Erst der Hilferuf einiger Gemeinderäte bei Landrat Graichen führte zur Bestellung eines Beauftragten“, erinnerte Karsten Frosch. Andreas Dietze stelle sich dieser Aufgabe bereits zum zweiten Mal, nachdem er 2014 schon einmal Schützenhilfe leistete.

Kommune setzt dennoch Vorhaben um

Zu den Projekten, die dennoch umgesetzt werden konnten, zählte der Gerichshainer die Sanierung des Macherner Schulhofs und die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Sportpark Tresenwald. Auch erste Brandschutzauflagen im Fitnesstempel an der Bundesstraße 6 konnten umgesetzt werden. Der Rest soll 2019 folgen. Aktuell seien für zwei Projekte – die Umrüstung weiterer Straßenzüge auf LED-Technik und die Sanierung des Agnestempels – Fördermittel bewilligt. Frosch dankte allen Beteiligten an dieser Stelle für die zügige Planung beziehungsweise Hartnäckigkeit, mit der sie für die Vorhaben gekämpft haben.

Vorstandswechsel im Verein des Mittelstands

Auch der Wirtschaftsförderungsverein hatte 2018 auf mehreren Vorstandspositionen einen Wechsel zu absolvieren. Als neuer Vorsitzender begrüßte erstmals Jörg Hanke, Geschäftsführer des gleichnamigen Macherner Ingenieurbüros, die rund 60 Gäste des Neujahrsempfangs. Diesem ersten Höhepunkt des Jahres sollen weitere folgen, kündigte er an. So seien Vorträge zum Thema Steuerrecht, Bauordnung und Datenschutz geplant.

Neuer Vorsitzender will intensiveren Austausch

Hanke möchte, dass sich Gewerbetreibende, Handwerker und Mittelständler künftig noch intensiver austauschen und gegenseitig kennenlernen. Der Sonnabend, der mit Liveband und Feuershow gut bei den Gästen ankam, war dafür ein mehr als gelungener Auftakt.

Von Simone Prenzel