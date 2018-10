Machern/Deuben

Liebhaber der heiteren Muse kamen am Sonntagnachmittag in Deuben voll auf ihre Kosten. Im historischen Festsaal des dortigen Landgasthofes feierte das neue Stück der Macherner Operini Premiere.

16 Akteure und eine zweite Aufführung

Mit der Oper „Der Waffenschmied“ brachten die 16 Schützlinge von Helga Sippel, die die Aufführung traditionell am Klavier begleitete, nach „Die Opernprobe“ (2016) und „Undine“ (Frühjahr 2018) zum dritten Mal ein Musikwerk aus der Feder Albert Lortzings auf die Bühne. Eine Fokussierung auf das gestern fast auf den Tag genau vor 217 Jahren in Berlin geborene musikalische Multitalent will Operini-Initiatorin Helga Sippel damit allerdings nicht verstanden wissen.

„Das zentrale Kriterium bei der Auswahl einer bestimmten Oper ist für mich die darin mitwirkenden Charaktere und ihre Kompatibilität mit den mir jeweils für die Aufführung zur Verfügung stehenden Stimmlagen“, beschreibt Helga Sippel den Auswahlprozess. Denn mit zunehmendem Alter der Operini änderten sich naturgemäß auch deren Stimmlagen, und entsprechend müssten auch immer wieder die Partien aufs Neue verteilt werden. „Einige jener Kinder, die mit mir gemeinsam Ende der 90er-Jahre die ersten Aufführungen bestritten haben, sind heute nicht mehr dabei. Und weil die Mehrzahl der heutigen Akteure junge Erwachsene sind, die quer über Deutschland verteilt studieren, eine Lehre machen oder bereits arbeiten, ist die terminliche Koordination entsprechend wesentlich komplizierter geworden“, berichtet die Professorin für Klavier/Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.

Verwechslungsgeschichte spielt in Worms

„Weil aber alle Operini nach wie vor mit großer Begeisterung bei der Sache sind, haben wir ein zweites Stück in diesem Jahr einstudieren können.“ Ein im Worms des 16. Jahrhunderts angesiedeltes Stück, das dem Genre „heitere Oper“ zuzurechnen ist und das eine Verwechslungsgeschichte zum Inhalt hat.

Der Part des Waffenschmieds Stadinger, dessen Tochter Marie von dem Grafen von Liebenau namens Konrad umworben wird, wird von Oscar Seyfert gespielt. Für den 17-jährigen Macherner Operini ist es die erste größere, mit dem entsprechenden Lampenfieber verbundene Rolle. „Die Aufregung ist um ein Vielfaches größer als wenn man eine Nebenrolle spielt, andererseits haben mir aber auch die Proben um einiges mehr Spaß bereitet“, so der Bariton, der seit einem guten Jahrzehnt den Operini angehört.

Zwei Vorstellungen im Dezember

Wann diese vor ihrer Fangemeinde das nächste Stück aufführen werden, steht laut Helga Sippel noch in den Sternen. „Wir haben zwar ein paar neue Akteure im Grundschulalter dazubekommen, aber es ist aktuell noch völlig offen, wie es weitergeht.“ Ebenso in der Schwebe ist der Veranstaltungsort der zweiten Vorstellung der Waffenschmied-Inszenierung am 2. und der dritten am 9. Dezember, jeweils um 15 Uhr. „Fest steht nur, dass sie stattfinden werden, wohingegen die erneute Nutzung des Deubener Landgasthofes unter Vorbehalt steht.“

