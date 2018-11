Machern/Leipzig

Die Macherner Operini haben auch in diesem Jahr wieder ein neues Stück einstudiert – Albert Lortzings Oper „Der Waffenschmied“. Im Landgasthof Deuben erlebte das Stück im Oktober seine Premiere. Weitere Aufführungstermine sind am 2. und 9. Dezember jeweils um 15 Uhr geplant. Spielstätte ist die Gaststätte „Seilbahn“ in der Leipziger Max-Liebermann-Straße 91-93 . Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind ab sofort unter der Nummer 0163/1535487 möglich.

Akteure wechseln nach Leipzig

Die ursprüngliche Ankündigung eines anderen Auftrittsortes habe sich damit überholt, so die Organisatoren.

Die Operini bei einem früheren Auftritt in Brandis. Quelle: privat

Nach den Aufführungen „Die Opernprobe“ (2016) und „Undine“ (Frühjahr 2018) ist der „Waffenschmied“ bereits das dritte Musikwerk aus der Feder Albert Lortzings, das die Macherner Operini auf die Bühne bringen.

Von Simone Prenzel