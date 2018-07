Angesichts der derzeit herrschenden Dürre glauben Badelustige in den Steinbrüchen rund um Wurzen ihren Augen nicht. Beim Anblick gerade von jungen Buchen und Birken fühlen sie sich beinahe in die Oktoberferien versetzt und fragen, ob es so etwas überhaupt schon mal gegeben haben mag.