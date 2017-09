Macherner Ratssitzung platzt erneut

Machern. Die Macherner Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos) sieht sich erneut dazu gezwungen, eine Gemeinderatssitzung kurzfristig abzusagen. Nachdem bereits der Termin am 25. September nicht gehalten werden konnte, platzt jetzt auch die Sitzung am Mittwoch. „Die Zusammenkunft am 29. September muss ebenfalls ausfallen“, informierte die Ortschefin.

„Die am 18. September versandten Unterlagen sind teilweise erst am Montag zugegangen“, erklärte Lieder weiter. Da die Ladungsfrist nach Geschäftsordnung in Machern fünf Tage beträgt, sei damit erneut eine fristgerechte Ladung verfehlt worden, bedauerte sie. Mindestens ein Gemeinderatsmitglied hatte am Montag moniert, dass die Beschlüsse noch immer nicht mit der Post eingetroffen seien.

Einen neuen Termin gibt es bis dato nicht. Die Gemeinderäte sollten sich aber auf eine Sitzung in der kommenden Woche einrichten, erklärte die Rathauschefin.

Von Simone Prenzel