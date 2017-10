Macherner Schlosspächter mit großen Plänen

Machern. Nach langen Vorbereitungen nahmen sich die Beteiligten am Mittwoch im Schloss Machern Zeit für einen feierlicher Akt: Bürgermeisterin Doreen Lieder und der neue Schlosspächter Konrad Obermüller schritten in der historischen Ritterstube zur Unterschrift. Der erfolgreiche Immobilienunternehmer aus Niederbayern, der bereits das Schloss Hohenprießnitz (Landkreis Nordsachsen) erworben hat, möchte den Macherner Barockbau wieder mit Leben erfüllen. Erst am Montag hatte der Gemeinderat einstimmig grünes Licht gegeben, das Macherner Aushängeschild für die nächsten fünf Jahre an den Schlossliebhaber zu verpachten.

„Ich setze auf die Bekanntheit von Machern als Hochzeitsschloss“, erklärte Obermüller anlässlich der Vertragsunterzeichnung. Aber auch mit Kabarett, Konzerten, Feiern und Tagungen möchte er Besucher locken. „Wichtig ist mir auch eine gute Zusammenarbeit mit den Macherner Bürgern, der Gemeinde und besonders dem Parkverein“, bekräftigte der 56-Jährige, dem ein Faible für historische Bausubstanz nachgesagt wird. Noch in diesem Jahr sind erset Veranstaltungen geplant, so ein großer Weihnachtsmarkt am 2. und 3. Dezember.

Von Simone Prenzel