Machern

Der drohende Rückzug des Discounters Aldi aus Machern ruft mittlerweile besorgte Bürger auf den Plan. „Aldi Machern – nicht schon wieder ein Geschäft weniger“ ist eine Unterschriftensammlung überschrieben, die der Gemeindeverwaltung inzwischen übergeben wurde. „Konsum weg, Drogerie weg. Wenn Aldi geht, bleibt nur noch Netto“, heißt es in einem Begleitschreiben.

Schließungsgerüchte seit Ende vorigen Jahres

Bereits Ende vorigen Jahres hatten erste Schließungsgerüchte die Runde gemacht. 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Discounter in Machern seine Pforten öffnete. Seit der Schließung der benachbarten Konsum-Filiale steht Aldi am Ortseingang von Machern auf verlorenem Posten. Auch andernorts wird immer wieder beobachtet, dass Discounter lieber die Nähe zu Vollsortimentern suchen, weil sie sich davon zusätzliche Kundenströme erhoffen. In Machern ist diese Situation nun schon länger nicht mehr gegeben. Auch gegenüber der Kommune hat das Handelsunternehmen bereits über rückläufige Umsatzzahlen geklagt und eingeräumt, dass man sich nach alternativen Standorten umsieht. Zuletzt hatte die Macherner Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos) darauf hingewiesen, dass die Regionalplanung einem geplanten Neubau von Aldi mit deutlich mehr Verkaufsfläche im Weg stehe.

Unternehmen auf Modernisierungskurs

„Wir befinden uns seit einiger Zeit auf einem absoluten Modernisierungskurs, der auch die Erneuerung unseres kompletten Filialnetzes vorsieht. Im Zuge dessen prüfen wir jeden Standort sehr genau, so auch unsere Filiale in Machern“, erklärt dazu Verena Lissek von der Aldi-Unternehmenskommunikation.

Sprecherin hält sich bedeckt

Zur Zukunft des Macherner Marktes hält sie sich allerdings bedeckt „Wir bitten um Verständnis, dass wir zu weiteren Vorhaben den Standort betreffend zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben“, so Lissek auf LVZ-Anfrage. Bis auf weiteres, betont die Sprecherin, seien die Türen des Macherner Aldi-Marktes wie gewohnt für die Kunden geöffnet.

Auch Vize-Bürgermeister Klaus Zaspel (VDU), der derzeit die Geschäfte im Rathaus führt, kann den Wunsch der Macherner nach Erhalt der Einkaufsmöglichkeit nachvollziehen. „Als Kommune haben wir aber keinen Einfluss auf die Entscheidung des Unternehmens“, bedauert er. Das Rathaus wolle sich noch einmal mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen, um den aktuellen Sachstand zu eruieren.

Seine Fühler hat das Unternehmen unter anderem nach Borsdorf ausgestreckt. Verhandlungen zu einem Terrain, auf das Aldi an der Ampelkreuzung Borsdorf - Panitzsch spekuliert hatte, scheiterten allerdings vor kurzem.

Von Simone Prenzel