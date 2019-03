Wurzen

Pia Schindler und Mia Schuster sind unzertrennlich. Die besten Freundinnen sehen sich zum Verwechseln ähnlich: Die Augen, das Lächeln, der Pferdeschwanz. Kurz: Zwischen den beiden Gymnasiastinnen stimmt die Chemie. Passend zum Recyclingbetrieb, in den sie am Donnerstag hinein schnuppern. Schutzhelm, Schutzbrille, Schutzumhang: Gemeinsam sind sie stark. Und das müssen sie auch sein. Die Produktionshalle ähnelt der Höhle des Löwen: 30 Männer und nur genau eine Frau.

Gefährliche Rückstände aus der Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie wandern entweder auf die Sonderdeponie oder – in das Wurzener Werk. Dort werden sie zu Nickel, Kupfer oder Platin verarbeitet. Das riecht nach Dreck, Schmutz und Männerschweiß. Pia und Mia rümpfen nicht etwa die Nase. Sie finden toll, dass sie mal in jenen Betrieb dürfen, den sie sonst jeden Tag vom Fenster ihrer benachbarten Penne aus sehen.

Mia Schuster (l.) und Pia Schindler im Labor von World Resources Company in Wurzen. Quelle: Haig Latchinian

Rauer Maschinenraum statt feines Labor in Wurzen

Man müsse schon ein besonderer Typ Mädchen sein, um in der Produktion anzufangen, räumt die stellvertretende Laborleiterin, Sybille Heiland, ein. Maxi erfülle genau diese Anforderungen, sagt sie. Maxi Fritsch ist jene besagte Frau unter 30 Männern. Sie hatte im Werk gelernt und wechselte vom pikfeinen Labor in den raueren Maschinenraum: „Wenn du den Spaß der Männer verstehst, kommst du mit denen wunderbar aus.“ Pia und Mia hören es und finden Maxi einfach nur tough.

World Resources Company. Das klingt nach ganz großem Kino, fast nach Hollywood. Tatsächlich ist das Wurzener Werk in amerikanischer Hand. Geschäftsführer Eberhard Lüderitz schwärmt vom Standort Wurzen. Dieser biete im Kammerbezirk das im Verhältnis zur Bevölkerung größte Angebot an Jobs. Der Betrieb mit 70 Beschäftigten suche händeringend Nachwuchs, weniger im Labor als vielmehr – in der Produktion: „Sicher, wir arbeiten in Schichten, und du saust dich ordentlich ein“, sagt der Chef.

Pausentreff im Grünen, Teich mit Fischen beim Recyclingbetrieb

Andererseits lägen die Vorteile auf der Hand: „Du hättest Arbeit direkt vor der Haustür. Außerdem sind die Zeiten als Billiglohnland vorbei. Wenn du jemanden einstellen willst, musst du marktübliche Preise zahlen.“ Pia und Mia hören auch das. Für eine Chemiebude scheint ihnen das Wurzener Werk ziemlich human: Der Pausentreff im Grünen. Dazu ein Teich mit Fischen. Überall zwitschern Vögel. Auch in der Werkhalle. Dort brüten sie sogar. „Daher der Schutzhelm“, flachst Führerin Heiland: „Wegen des Vogelschisses.“

Kerstin Spalteholz, Physiklehrerin am Wurzener Lichtwer-Gymnasium, ist voll des Lobes über Pia und Mia: „Es sind sehr gute Schülerinnen, stets interessiert und aufmerksam. Vor allem können sie logisch denken.“ Und eins und eins zusammenzählen. Ordentliche Lehre. Garantierte Übernahme. Kostenfreies Azubiticket. Ja, das hört sich gut an. Jedoch: Die zu bewegenden Bigpacks mit all dem Schlamm sind 1000 Kilo schwer, da geht ohne Stapler nichts. Wirklich was für Mädchen?

Nicht alles, was Gold ist, glänzt

Lüderitz bleibt hartnäckig: „Auch in der Produktion brauchen wir hoch qualifiziertes Personal, gerade an der chemisch-physikalischen Anlage, die Maxi bedient.“ Zum Glück: Noch haben Pia und Mia, die Achtklässlerinnen, genügend Zeit, sich zu entscheiden. Auf jeden Fall würden sie schon gern studieren ... Worüber die Mädchen staunen: Die Arbeiter haben es sogar mit geringen Mengen Gold zu tun. „Ja wirklich“, sagt Laborantin Katrin Kraft: „Natürlich nur in chemischen Verbindungen.“ Fazit des Tages: Nicht alles, was Gold ist, glänzt.

Von Haig Latchinian