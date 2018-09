Wurzen

Kunst braucht Raum. Und den hat das Kulturhistorische Museum jetzt für den Wurzener Künstler Hans-Peter Hund in der Beletage, dem schönen Geschoss, geschaffen. „Ab Samstag bieten wir unseren Besuchern in der Domgasse 2 neben neuen Öffnungszeiten noch einige erweiterte Angebote“, verraten Museumschefin Sabine Jung und Verwaltungsleiter Raymund Töpfer ihrem allerersten Gast beim inoffiziellen Blick ins Kaminzimmer. Der 77-jährige Maler und Grafiker Hund ist begeistert.

Flair der guten Stube

Vor kurzem schmälerte hier ein wuchtiger Glastisch mit der Stadtansicht Wurzens um 1820 den eigentlichen Salon-Charakter. Doch mittlerweile verbreiten eine Truhenbank (1821), ein Armlehnsessel (ca. 18. Jahrhundert), aber vor allem das Wohnzimmer-Ensemble der Familie Bötticher/Ringelnatz (1870/1880) wieder das einstige Flair der guten Stube. Mehr noch. Allein fünf Werke des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Malers Hund zieren die Wände.

Zehn Arbeiten von Hund

Jung zufolge besitzt die städtische Einrichtung insgesamt zehn Arbeiten von ihm, darunter Holz- und Linolschnitte, Aquarelle, ein Ölgemälde und eine Kohlezeichnung. Zu sehen sind nach dem jüngsten Umbau zwei Radierungen „Berliner Landschaften“ aus dem Jahre 1966, das Aquarell „Weite Landschaften“ (1972) sowie die Kohlezeichnung „Wilhelm Freimark“ (1973) und das Ölbild „Porträt Wilhelm“ (1967). Unter anderem wegen des Porträts des Wurzener Straßenkehrers Wilhelm Freimark war Hund zu DDR-Zeiten Repressalien unterworfen, weil es nicht den Vorstellungen der SED-Funktionäre von einem proletarischen Arbeiter entsprach. „Auch deshalb kaufte die neue, demokratische Verwaltung der Stadt Wurzen das Werk im Jahr 1995 an“, erzählt Töpfer.

Stadtmodell im zweiten Obergeschoss

Wenig später begleiten er und Sabine Jung ihren erstaunten Besucher ins zweite Obergeschoss – der neuen Heimstatt des Stadtmodells im Maßstab 1: 500. Das anschauliche und lehrreiche Exponat, dank Sponsoren finanziert sowie vom Wurzener Geschichts- und Altstadtverein am 16. Dezember 2006 gestiftet, steht solitär, wird durch historische Stadtansichten flankiert und bildet in Zukunft den Dreh- und Angelpunkt der Hausführungen. „Außerdem kann nun endlich die Wendeltreppe mit ihrer Spindel aus Eiche in Gänze von ganz oben bis hinunter zum Erdgeschoss bewundert werden“, lockt Töpfer zur Stippvisite. Jung ergänzt: „Der damalige Besitzer Andreas Vockel ließ diese Treppe vor über 350 Jahren einbauen.“

Neue Öffnungszeiten

Fernab der aktuellen Kabinettausstellung für Hans-Peter Hund, die sich das Tandem Jung und Töpfer schon lange wünschten und endlich verwirklichen konnten, gibt es im ehemaligen Kaufmannshaus weitere Neuerungen. Demnach öffnet das Museum zum 1. September jeweils mittwochs bis sonntags durchgehend von 10 bis 16 Uhr und hat Montag sowie Dienstag geschlossen. „Die veränderten Zeiten kommen insbesondere den Wochenend-Ausflüglern zugute“, betont Töpfer. Immerhin, so der Verwaltungsleiter weiter, ergab eine Analyse der Besucherströme, dass die meisten Leute vormittags die Domgasse 2 aufsuchen. „Angemeldete Gruppen sind von den Ruhetagen nicht betroffen.“

Freiraum für Veranstaltungen

Zuletzt verweisen Jung und Töpfer noch auf den Wechsel der Tourist-Information aus dem Museumskontor in die Immobilie Markt 5. Denn damit würden sich mehr denn je Freiräume für Veranstaltungen städtischer Gemeinschaften wie dem Geschichtsverein oder Bildungsstätten wie der Volkshochschule Muldental erschließen. Letztlich geht es beiden um ein reges Leben im Renaissance-Bürgerhaus aus dem 16. Jahrhundert. Eben dazu trägt demnächst am 14. September die Fortsetzung der Reihe „Im Museum“ bei. Zu Gast ab 19 Uhr ist dann die Bigband der Musikschule „Theodor Uhlig“ Muldental – die „Gebläse Manufaktur“.

Von Kai-Uwe Brandt