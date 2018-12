Wurzen

Mit Marina Schwarzbach endet eine über zwei Jahre währende Vakanz. Denn die Oberstudienrätin ist die neue Schulleiterin des Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium in Wurzen – und das bereits seit 1. Oktober. Nach dem unverhofften Weggang ihres Vorgängers Norbert Gamnitzer zu Beginn der Sommerferien 2016 hatte die Bildungsagentur die Stelle ausgeschrieben und zugleich die Geschäfte kommissarisch an den damaligen Stellvertreter Frank Finkas übertragen. Schon seinerzeit kündigte Behördensprecher Roman Schulz an, dass das Verfahren länger dauern könnte.

Vom Kollegium mit offenen Armen empfangen

Nach gut zwei Monaten in Wurzen sagt Schwarzbach: „Ich bin froh über den Schritt.“ Immerhin wurde sie vom Lehrerkollegium mit offenen Armen empfangen und spürte rasch die Erwartungshaltung des Teams, dass nun endlich Kontinuität an der Spitze der Bildungsstätte einzieht. „Da kann ich alle beruhigen. Genau das ist mein Ziel.“ Ein Zugvogel sei sie nicht, bekräftigt die 42-Jährige, die mit ihrem Mann und der 13-jährigen Tochter in Döbeln wohnt.

Vom Beruflichen Schulzentrum Oschatz an die Mulde

In Leipzig studierte Schwarzbach von 1995 bis 2000 Lehramt für Gymnasium (Mathematik und Biologie), absolvierte von 2001 bis 2003 am Lessing-Gymnasium in Döbeln das Referendariat. Danach wechselte sie zum Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Oschatz, wo sie seit 2014 als stellvertretende Schulleiterin wirkte. „Die Berufsschulen sind momentan im Umbruch, weshalb ich mich nach einem neuen Betätigungsfeld umschaute.“ Eines, erzählt Schwarzbach, wollte sie von vornherein nicht, in einer Großstadt unterrichten. Insofern bewarb sie sich für den Dienstsitz an der Mulde – ohne Plan B in der Tasche.

Derzeit besuchen 702 Schüler die Wurzener Bildungsstätte und werden von 65 Lehrern und fünf Referendaren unterrichtet. Quelle: Andreas Döring

„Um ehrlich zu sein, habe ich zunächst mit dem BSZ Wurzen geliebäugelt.“ Dass es anders kam, bereut sie keineswegs. „Ich fühle mich hier dank eines geformten Kollegiums sowie ganz freundlichen und netten Schülern wohl.“ Doch aller Anfang sei schwer. „Die größte Herausforderung für mich bestand zunächst darin, mir die Namen der 65 Lehrer und fünf Referendare einzuprägen.“ Aber diese Hürde habe sie mittlerweile mühelos übersprungen.

Gymnasium soll Leuchtturm werden

Ebenso erledigte Schwarzbach die obligaten Vorstellungsrunden, sprach mit Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) und den verantwortlichen Mitarbeitern im Stadthaus, kontaktierte die Leiterinnen der städtischen Grundschulen und plauschte mit dem Chef der Pestalozzi-Oberschule, Steffen Rößler. So nach und nach möchte sie natürlich auch die Stadt kennenlernen, um sich dann mit dem Kollegium einer aus ihrer Sicht wichtigen Aufgabe zu widmen: die Außendarstellung des Lichtwergymnasiums zu verbessern. „Unsere Bildungsstätte muss Leuchtturm sein und mit dem, was wir tagtäglich leisten, strahlen.“ Bislang, so Schwarzbachs Eindruck, definiere sich das Gymnasium mit aktuell 702 Schülern „leider über das Thema der Schulleiterposition als über die Leistung der Einrichtung“.

Zahlreiche Schulleiterwechsel in zwei Jahrzehnten

Kein Wunder, schließlich gaben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten gleich mehrere Führungskräfte die Klinke in die Hand. Die längste Amtsperiode nach der Wende verzeichnete Dieter Mannel – von 1992 bis 2004. Nach seinem Abschied folgte im September 2004 und lediglich für drei Jahre die aus Weißenfels stammende Pädagogin Uta Machner. Gleichfalls knapp bemessen war die Ägide von Schulleiter Hans-Peter Buchmann, der im Dezember 2008 die Bildungsstätte verließ. Erst nach der Interimsära von Winfried Steffien über anderthalb Jahre übernahm Norbert Gamnitzer das Haus.

Von Kai-Uwe Brandt