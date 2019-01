Wurzen

In Wurzen hatte die Nutzerin ihren roten Mazda CX 5 am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Als sie am späten Nachmittag dorthin zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Auto nicht mehr da stand. Es wurde nicht abgeschleppt und auch nicht durch Angehörige weggefahren. Sie erstattete Anzeige wegen Diebstahls.

Polizei sucht nach Zeugen in Wurzen

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. (03437) 708925-100 zu melden.

Von LVZ/gap