Wurzen

Weil die Organisatoren des als „Wichtelweihnacht“ bezeichneten Wurzener Weihnachtsmarktes auf der Zielgeraden noch einmal Gas gegeben haben, ist besonders am Freitagabend rund um Lichterbaum und Riesenpyramide ordentlich was los gewesen. Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde aus der Mdr Jump Morningshow kamen mit ihrer Weihnachtsmarkttour auf einen Sprung in die Ringelantzstadt und haben mit ihrer Bühnenshow ein besonderes Glanzlicht im Wurzener Advent entfacht.

Radio-Team lässt es in Wurzen schneien

Mehr noch gelang es dem gesamten Radio-Team ein kleines Wunder zu vollbringen. Denn passend zum Song „Let It Snow! Let It Snow!“ (Lass es schneien) wirbelten weiße Flocken. Zugegeben, trotz Temperaturen um null Grad musste dafür Kunstschnee herhalten. Aber die weiße Wichtelweihnacht in Wurzen war gerettet.

Mit Jessica Wahls von den "No Angels" auf der Bühne wird es musikalisch besinnlich zur Wichtelweihnacht in Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Und als Geschenke gab es neben Werbeartikel und Gratis-Weihnachts-DC für alle tolle Songs von Stars der Musikszene. Benne, bekannt mit dem Song „Licht in uns“, Vincent Malin mit „Ko & OK“, und Jessica Wahls von den „ No Angels“.

Gänsehautfeeling und Lichtmomente

Alle drei sorgten auf ihre Weise für Gänsehautfeeling und Lichtmomente, die im Publikum dank Handy-Taschenlampen aufgingen. Unterbrochen nur von lustigen Erkennungsspielchen, die Sarah und Lars mit Mutigen aus dem Publikum auf der Bühne veranstalten. Fazit: Für Wurzen war das ein tolles Highlight gewesen, über das es nichts zu meckern gab, vom „Mäh“ der Schafe am anderen Ende des Weihnachtsmarktes einmal abgesehen.

Von Frank Schmidt