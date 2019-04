Brandis

Die Stadt Brandis beteiligt sich 2019 und 2020 mit insgesamt rund 55000 Euro an den Betriebskosten des Modellprojektes „ Muldental in Fahrt“. Der Stadtrat stimmte den überplanmäßigen Ausgaben und einem Vertrag zur Verkehrsbedienung mit der Regionalbus Leipzig GmbH einstimmig zu. Der Großteil der für den Angebotsausbau benötigten Mittel wird durch Freistaat, den Zweckverband für Nahverkehr (ZVNL) und Landkreis gedeckt. Wie alle beteiligten Kommunen im Pilotgebiet hatte sich auch Brandis zu Projektbeginn dazu bekannt, sich an den Betriebskosten zu beteiligen.

34 neue Linien im Landkreis Leipzig

Regionalbus-Geschäftsführer Andreas Kultscher nahm die Gelegenheit wahr, im Stadtrat eine Bilanz zu ziehen und weitere Veränderungen anzukündigen. Das Modellvorhaben „ Muldental in Fahrt“ wurde entwickelt und im September 2016 vom Kreistag beschlossen, um für eine bessere Erreichbarkeit, Mobilität und damit mehr Lebensqualität für alle Bürger im Muldental zu sorgen. „Bis dahin lag der Schwerpunkt des ÖPNV auf dem Schülerverkehr“, erinnerte Kultscher. „Es gab kaum Angebote für Berufspendler sowie abends, am Wochenende und in den Ferien mit dem Ergebnis, dass sich die Menschen auf dem Land abgekoppelt fühlten und der ÖPNV als Standortfaktor kam nicht zum Tragen kam.“ Mit „ Muldental in Fahrt“ wurden neue Linien eingerichtet – vorher waren es neun, Ziel sind 34 – und die Anschlüsse zwischen Bus und Zug sowie Bus und Bus optimiert. „Wir fahren jetzt regelmäßig und mit einem merkbaren Takt“, sagte Kultscher.

Brandis ist Vorreiter beim öffentlichen Verkehr

Im Landkreis wurde für das Projekt die Städte Bad Lausick, Brandis, Colditz und Grimma ausgewählt, in denen etwa 100.000 Menschen leben. Während in Colditz eine Stadtbuslinie zur Ergänzung des Regionalbusnetzes in Arbeit ist, in Grimma im April eingeführt wird und in Bad Lausick im Dezember, war Brandis hier Vorreiter. Die 2016 eröffnete Stadtbuslinie 689 gehört inzwischen zu den erfolgreichsten Buslinien im Landkreis. Sie führt von der Rehaklinik zum Bahnhof Gerichshain und wurde um Waldsteinberg und den Bahnhof Beucha erweitert. „Im ersten Jahr hatten wir 88000 Fahrgäste, 2018 waren es schon 125000. Das sind extrem gute Werte“, zog Kultscher eine stolze Bilanz.

Verdichtung des Haltestellennetzes in Brandis und Ortsteilen

Die sind auch der Verdichtung der Haltestellen geschuldet. „Vorher gab es in Brandis sechs Haltestellen, jetzt beträgt der Weg zu nächsten für keinen mehr als 300 Meter“, erklärte Kultscher. „Aber wir haben noch schlecht angeschlossene Bereiche“, räumte er ein. Ab August soll nachgebessert werden. Die Linie 640 Brandis-Klinga macht dann einen Schlenker über die Gewerbeallee, Beucha/Residenz im Park und Beucha/ August-Bebel-Straße. „Unternehmer haben uns gesagt, es sei ein starker Standortfaktor, ob Angestellte und Azubis mit dem Bus kommen können“, so Kultscher.

Entgegenkommen will Regionalbus auch jenen, die den Stadtbus nur zu Binnenfahrten, also nicht zur S-Bahn, nutzen. „Wir planen einen Stadttarif“, kündigte er an. Die Einzelfahrkarte soll 1,60 Euro kosten, ermäßigt 0,90 Euro, eine Tageskarte 3,10 Euro, ermäßigt 1,70 Euro. Auch Monatskarten sind geplant. „Das ist ziemlich attraktiv“, meint Kultscher.

Anregungen für Regionalbus

Seitens der Stadträte wurde die neue Linienführung mehrheitlich begrüßt. Schon das jetzige Netz stelle „für die Kürze der Zeit eine tolle Entwicklung“ dar, lobte Alexander Schmidt. Darüber hinaus gaben sie Kultscher noch ein paar Anregungen mit auf den Weg. Alexander Busch lenkte den Fokus auf die fehlende Anbindung von CVJM-Haus und -Kinderstube in der Wasserturmstraße sowie auf den Sportpark Lange Stücken. Bärbel Uhlig bat, den Ammelshainer Weg in Waldsteinberg nicht zu vergessen. Und Bürgermeister Arno Jesse bemängelte, dass abends kein Bus zwischen Beucha und Brandis fährt, „was insbesondere für Nutzer der Mehrzweckhalle ein großes Problem ist“. „Wir werden uns das anschauen“, verprach Kultscher. „Schließlich wollen wir Fahrgäste gewinnen.“ Aber man unterliege auch Zwängen. Die Grenzen zeige nicht nur das Geld auf. „Wir müssen die Zuganschlüsse einhalten“, erklärte er. „In der Zeit dazwischen versuchen wir, möglichst viele Punkte zu erschließen.“

Von Ines Alekowa