Mehr Platz: Igefa zieht von Gerichshain nach Borsdorf

Wiese, Bagger, Sandhaufen sowie fünf Herren in schwarzer Hose, weißem Hemd und mit Spaten – am Donnerstag war der symbolische Baubeginn für das neue Logistikzentrum im Gewerbegebiet Borsdorf/Panitzsch an der B 6. Die Igefa Leipzig GmbH & Co. KG, Fachgroßhändler für professionelle Reinigung, Hygiene, Arbeitsschutz und Einwegmaterialien, zieht nach Borsdorf.