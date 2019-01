Bennewitz/Altenbach

Von großen Bäumen gesäumt und mit einer Schilfinsel bewachsen, in der im vergangenen Jahr ein Schwanenpärchen brütete, war der Altenbacher Dorfteich bisher einfach nur ein Schmuckstück in der Ortsmitte. Eine kleine Sitzgruppe im Eck von Hauptstraße und Teichgasse lädt zum Verweilen ein.

Jetzt bekommt der Teich noch eine besondere Aufgabe: Er soll zum so genannten Retentionsraum im Hochwasserschutz ertüchtigt werden, also mehr Wasser als bisher zurückhalten können. Der Bennewitzer Gemeinderat hat für die Planung – Kosten: 34.000 Euro – einem Vorgriff auf den noch nicht beschlossenen Haushalt 2019 zugestimmt.

Saubach wurde Bennewitz während der Flut 2002 und 2013 zum Verhängnis

Ausgangspunkt ist der gemeinsame Hochwasserrisikomanagementplan der Gemeinden Bennewitz und Machern – eine Konsequenz aus den Flutereignissen 2002 und 2013. Bennewitz hatte zu den am meisten geschädigten Gemeinden im Muldental gezählt.

Der Saubach kann bei Hochwasser gefährlich anschwellen. Quelle: Ines Alekowa

Damals wurde der Region der im Planitzwald entspringende und nach 15 Kilometern nördlich von Püchau in die Mulde mündende Saubach zum Verhängnis. Das sonst unscheinbare Gewässer schwillt bei Starkregen enorm an, denn es wird in seinem insgesamt 66 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet von zahlreichen Zuläufen, wie der Kleinen Zauche, der Gottschalke und dem Tresenbach, gespeist.

Im schlimmsten Fall kommen am gerade im Bau befindlichen Deich nordöstlich von Püchau in der Sekunde 19 Kubikmeter Wasser an, zeigten Berechnungen. Das dort geplante Schöpfwerk kann aber nur maximal 10 Kubikmeter pro Sekunde hoch pumpen. Ziel ist deshalb, das Wasser des Saubachs im Entstehungsgebiet zurückzuhalten und dosiert in Richtung Mulde zu schicken. Regenrückhaltebecken, zum Beispiel in natürlichen Senken des Planitzwaldes, wurden vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult, das den Plan erarbeitete, dafür ebenso in Betracht gezogen wie die vielen Teiche in Bennewitz und Machern.

Die Grafik zeigt den Saubach mit seinem Einzugsgebiet und seinem Überschwemmungspotenzial. Quelle: Steinbacher Consult

Dorfteich Altenbach soll entschlammt und vertieft werden

Die Ertüchtigung des Altenbacher Dorfteiches ist die erste der zahlreichen im Konzept vorgesehenen Baumaßnahmen, die die Gemeinde in Angriff nehmen will. „Es ist das einzige Grundstück, das der Gemeinde gehört“, begründet Birgit Hardegen, dass hier der Startschuss fällt. „Wir sind aber noch ganz am Anfang“, betont die Bauamtsleiterin. Wie der Dorfteich vergrößert werden kann, soll die Firma Kugler und Franke aus Leipzig untersuchen.

Denkbar sind Entschlammung, Vertiefung und Festsetzung einer neuen Stauhöhe – der Teich entlässt sein Wasser ständig über einen gepflasterten Abfluss, von wo es in einem Rohr ein Stück unter der Dorfstraße fließt, um dann wieder zutage zu treten. Ein zweiter Abfluss wird nur zum Fischerfest geöffnet. Das letzte Mal entschlammt wurde der Teich übrigens wahrscheinlich 1994, als die ihn Ortsdurchfahrt gebaut und dafür auch sein Wasser abgelassen wurde.

Bis Ende des Jahres soll die Planung vorliegen. Für die Umsetzung der Maßnahme, für die es noch keinen Termin gibt, sollen Fördermittel beantragt werden.

Von Ines Alekowa