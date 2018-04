Diesterweg-Grundschule Wurzen - Mensch ärgere Dich nicht! – Projektwoche beginnt mit Theaterstück

Für die Mädchen und Jungen aller vier Klassen der Diesterweg-Grundschule in Wurzen begann am Montag eine Projektwoche, die unter dem Motto „Spielen macht Schule“ steht. Zum Auftakt gastierte in der Bildungseinrichtung mit etwa 170 Kindern ein Lern-Theater, für das sich auch 15 Schüler mit Behinderungen aus der Brückeschule interessierten.

„Wir haben uns vor zwei Jahren an einer Ausschreibung beteiligt, die sich ebenfalls Spielen macht Schule nannte, und im Ergebnis haben wir von renommierten Firmen aus ganz Deutschland ganze Spielkisten gesponsert bekommen“, erklärte Schulleiterin Heike Kempe den Hintergrund. Darin befanden sich 50 verschiedene Tisch- und Gesellschaftsspiele. Um damit im ganzen Schulhaus unterwegs zu sein, wurde ein Spieleschank auf Rollen angeschafft. Letztlich sei daraus die Idee erwachsen, eine ganze Projektwoche zu gestalten. „Uns ist das Miteinander wichtig, sodass soziale Kompetenzen reifen. Deshalb spielen die Kinder auch jahrgangsübergreifend und vor allem thematisch in Gruppen. Beispielsweise in Sachen Zauberei und Geschicklichkeit, aber auch musikalisch mit Instrumenten und körperlich dank Yoga“, sagte die Lehrpädagogin. Mit dem Projektauftakt stellte das Lern-Theater ein Mitmach-Stück auf die Bühne, welches nicht von ungefähr „Mensch ärgere dich nicht“ heißt. Denn neben dem Gewinnen geht es auch darum, Verlieren zu können.

Von Frank Schmidt