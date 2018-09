Brandis

Auf ein Schloss- und Parkfest der besonderen Art durften sich die Brandiser und ihre Gäste freuen. Mit „LebensArt“ hatte die Agentur-Haus GmbH aus Norddeutschland als Veranstalter die dreitägige Open-Air-Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle überschrieben und damit Tausende Besucher angelockt. Positiver Nebeneffekt: „Wir erwecken das Schloss aus dem Dornröschenschlaf“. So jedenfalls der Slogan, welcher sich dann auch wie ein bunter Faden durch die barocke Parkanlage im Herzen von Brandis zog.

„Aus dem Dornröschenschlaf, das kann man wirklich so sagen, denn was sich hinter den Mauern und zwischen den dichten Bäumen und Sträuchern verbirgt, weiß ja keiner, da diese Anlage sonst für die breite Öffentlichkeit unzugänglich ist“, bedauerte Bettina Hertrampf. Aus gutem Grund, wie Rico Schück als nunmehr 36. Eigentümer des im Jahr 1727 erbauten Schlosses um Verständnis bat. Schließlich sei es ein Privatgrundstück. „Ihnen würde es ja auch nicht gefallen, wenn plötzlich fremde Menschen durch Ihren Garten spazieren.“

Aber Schück versprach, mit solchen Veranstaltungen zukünftig mehr Einblicke zu gewähren. Schließlich wolle er für die weitere Restaurierung von Schloss und Park auch damit Einnahmen generieren. Immerhin seien schon diverse Räume gewerblich nutzbar. Gleiches gelte für das seit Anfang des Jahres im Schloss angesiedelte Standesamt. Und genau damit bot sich für Kevin Holstein als Projektleiter der LebensArt-Exposition die „perfekte Gelegenheit“, diese Veranstaltung mit einer Hochzeitsmesse zu verbinden. Und zwar mit Angeboten nicht nur ganz in Weiß, sondern auch in Schwarz, wovon in der Wave-Gotik-Szene geträumt wird. So bekamen besonders am Sonntag zum Tag des offenen Denkmales die Besucher zumindest im Erdgeschossbereich den von ihnen erhofften Blick ins Schlossinnere. Und da stockte einigen der Atem. „Wir sind echt beeindruckt, wer hätte das gedacht, wie schön es hier ist“, staunten Sabine und Sebastian Clausnitz.

Etwas irritiert zeigte sich Hans-Peter Schober von der Parkanlage. „Aber sicher verfälschen die vielen Ausstellungspavillons die wahre Schönheit. Deshalb müsste man sich den Park mal ansehen, wenn die Messe vorbei ist“, sinnierte der Rentner über seinen ersten Eindruck. Dennoch, bei genauerem Hinschauen konnten die Besucher Sichtachsen erkennen, die für solche Park- und Schlossanlagen typisch sind. „Und die wir auch ganz bewusst frei gehalten haben“, versicherte Holstein. Etwa vom Schloss zum Mausoleum sowie zum Burgturm, dem spätgotischen Wasserturm aus dem Jahre 1825. Und dank einer extra inszenierten Trauzeremonie ist auch der Teepavillon im hinteren Teil des Schlossparkes als Hingucker aufgewertet worden.

Von Frank Schmidt