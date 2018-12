Brandis

Eine zur Mini-Bibliothek umgestaltete Telefonzelle wird im Rahmen des Wichtelmarktes in Brandis am Sonntag, 9. Dezember, um 16 Uhr durch Bürgermeister Arno Jesse feierlich eröffnet. Gegenüber vom Rathaus bietet sie die Möglichkeit zum kostenfreien Austausch von Büchern, Hörbüchern und CD.

Sichtbares Zeichen für Engagement in Brandis

Das Projekt ist in der Mit-Mach-Stadt entstanden, in der sich einmal im Monat interessierte Brandiser Einwohner und Gewerbetreibende treffen, um über genau solche Projekte die Stadt lebenswerter zu machen. Der erfolgreiche Hausflohmarkt ist ebenfalls aus diesen Reihen entstanden. „Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit der Bücher-Telefonzelle ein ständig sichtbares Zeichen für das Engagement der Mit-Mach-Stadt inmitten des Zentrums stehen haben, welches von alles genutzt werden kann“, so der Bürgermeister begeistert und erklärt weiter: „In der Mit-Mach-Stadt gibt es noch viele weitere, sehr gute Ideen. Ich kann nur aufrufen, sich als Bürger zu beteiligen und die eigene Heimatstadt mitzugestalten!“

Name für Mini-Bibliothek gesucht

Wer möchte, kann am Eröffnungstag gleich ein spannendes Buch mitbringen, damit der Tausch beginnen kann. Außerdem wird ein passender Name für die neue Mini-Bibliothek in der Telefonzelle gesucht. Wer mitmachen möchte, sendet seine Idee bis zum 20. Dezember bitte an die E-Mail-Adresse leseladen.brandis@t-online.de oder steckt einen Zettel mit dem Vorschlag (bitte Namen und Telefonnummer angeben) in die Sammelbox im LeseLaden, Hauptstraße 7 in Brandis.

Zur Neujahrsansprache am 1. Januar ab 17 Uhr wird eine Jury aus Mitgliedern der Mit-Mach-Stadt den originellsten Namen verkünden und einen Preis, gestiftet vom LeseLaden Brandis, verlosen.

Geöffnet ist die Mini-Bücherei bis Jahresende tagsüber von Montag bis Freitag, ab dem kommenden Jahr auch an den Wochenenden. Jesse: „Viel Spaß beim Lesen, Tauschen und Entdecken!“

