Bad Lausick

Hennig Grigat weiß, wie es sich auf dem flachen Lande lebt. Das Internet ist träge, nötig sind Radwege und ein gut ausgebauter Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Der ältere Herr lebt in Zschorna, einem Ortsteil der Gemeinde Lossatal am nordöstlichen Rand des Landkreises Leipzig. Hennig Grigat trug jetzt dem sächsischen Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) seine Probleme vor, der Gast bei der Seniorenunion des Landkreises im „Kastanienhof“ im Bad Lausicker Ortsteil Etzoldshain war.

Abgestimmte Taktzeiten wünschenswert

Schmidt verwies auf neue Strategien in Sachen ÖPNV. Denkbar und wünschenswert wären abgestimmte Taktzeiten und ein sachsenweites Ticket, so Schmidt. Zugleich verwies er auf Erfolge der sächsischen Politik bei der Entwicklung des ländlichen Raums. Schmidt: „Wir sollten nicht alles völlig schlechtreden.“

Leader-Programm für 30 Regionen

So habe der Freistaat eine Reihe von Förderprogrammen aufgelegt, etwa das Leader-Programm, in dessen Rahmen Geld in 30 sächsische Regionen fließt. Es gehe darum, das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Gemeinde zu stärken. „Das ist eine Riesenherausforderung.“ Dabei, so Schmidt, stünden die Chancen für den ländlichen Raum gar nicht so schlecht. Wenn die drei sächsischen Metropolen Leipzig, Dresden und Chemnitz wachsen, „profitiert davon auch der ländliche Raum“. Dort gebe es noch günstigen Wohnraum.

Bisher 35 Millionen Euro ausgezahlt

Im Rahmen des Förderprogramms „Vitale Ortskerne“ stelle der Freistaat jährlich 15 Millionen Euro zur Verfügung. „Bisher haben wir da 35 Millionen Euro ausgezahlt.“ Dabei gehe es darum, die Dörfer wiederzubeleben, wenn etwa ein Arzt mit seiner Praxis in einen ehemaligen Bahnhof einzieht. Generell sei es keineswegs so, dass die Entwicklung durch fehlende Mittel erschwert werde. „Es gibt aber mittlerweile Schwierigkeiten, bei Ausschreibungen Bauunternehmen zu finden“, sagte der Landwirtschaftsminister.

Neuwahl bei der Seniorenunion

Die Seniorenunion, der jeder beitreten kann, der 60 Jahre und älter ist, zählt bundesweit etwa 54 000 Mitglieder. Im Landkreis sind es 85, so die Kreisvorsitzende Brigitte Beyer (CDU). Sie kommen jährlich zu drei gemeinsamen Veranstaltungen zusammen. Am 28. September steht turnusmäßig die Neuwahl der Kreisspitze an. Brigitte Beyer, auch Ortschaftsratsvorsitzende von Wyhratal, hat angekündigt, dass sie dafür noch einmal kandidiert.

Von Nikos Natsidis