Mit Erfindung aus Brandis radeln Zulieferer dem Stau davon

Verstopfte Innenstädte werden zunehmend zum Alptraum von Paketdiensten und anderen Zulieferern. Mit einer Logistiklösung aus Brandis ist jetzt Abhilfe in Sicht. Erfinder entwickelten ein Lastenrad mit spezieller Transportbox, das sich im Nu in einen Handwagen verwandeln lässt und so Lieferungen bis vor die Haustür ermöglicht.