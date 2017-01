Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 107 bei Machern (Kreis Leipzig) ist am Dienstag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau an einer Seitenstraße in Höhe Püchau die Vorfahrt missachtet und war mit einem Lastwagen zusammengestoßen, so die Einsatzkräfte.