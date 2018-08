Lossatal/Thammenhain

Rüdiger von Schönberg, seines Zeichens Besitzer von Schloss Thammenhain, krempelt trotz seines fortgeschrittenen Alters in aller Regelmäßigkeit noch selbst die Ärmel hoch, um seinen im äußersten nordöstlichen Zipfel des Muldentals gelegenen Familienbesitz in Schuss zu halten. In den vergangenen Tagen galt sein Hauptaugenmerk der kleinen Insel im Schlossteich, auf der am Sonnabend im Rahmen des diesjährigen Parkfestes zum wiederholten Mal Enrico Gütte in seiner Insel-Bar leckere Cocktails für die Parkfest-Besucher bereithielt.

Eiland im Schlossteich prägt Landschaft

„Ich habe einige Vormittage damit zugebracht, die Hinterlassenschaften von Schwänen und Enten auf der Insel zu beseitigen“, berichtet der Schlossherr, der es ausdrücklich begrüßt, dass das kleine Eiland im Schlossteich seit 2016 in die alljährliche gemeinsam mit dem Heimatverein Thammenhain/Voigtshain auf die Beine gestellte Festivität einbezogen wird. „Sie ist ein prägendes Element des Landschaftsgartens, der sich aus dem ursprünglichen Barockgarten entwickelt hat“, so von Schönberg, der allerdings noch keine abschließende Klarheit über ihr Alter hat. „Auf einer aus den Jahren nach 1800 stammenden Karte ist die Insel bereits eingezeichnet, eine auf ihr stehende Eiche mit einem Umfang von 4,50 Meter deutet aber darauf hin, dass sie deutlich älter ist“, so der Thammenhainer Schlossherr.

Parade der Fantasie-Boote

Dieser konnte am vergangenen Sonnabend ebenso wie die übrigen Parkfest-Gäste erstmals auf das Eiland mit einem Floß übersetzen, welches in den vergangenen Wochen von Martin Taimer und Familie Krywald mit Unterstützung einiger Sponsoren gebaut worden war und vorgestern offiziell „in Dienst“ gestellt wurde. „Die Idee dazu ist im Heimatverein geboren und dann rechtzeitig zum Parkfest umgesetzt worden“, berichtet Heimatvereins-Mitglied Thomas Kundt, der die traditionelle Parade der Fantasie-Boote in der Rolle eines „Abschnittsbevollmächtigten“ abnahm.

Darüber hinaus enthielt das Rahmenprogramm des diesjährigen Thammenhainer Parkfestes zum wiederholten Mal einen Flohmarkt, ferner den Auftritt eines Gospelchores sowie eine Reihe von Angeboten für die kleinen Gäste. Mit diesem seinem Engagement für das Parkfest hält der Heimatverein Thammenhain/Voigtshain eine alte Tradition am Leben. „Es hat schon in Zeiten, in denen das Schloss noch als Kinderheim genutzt wurde, Festivitäten gegeben, später hat meine Familie das Parkfest mit Unterstützung des Gasthofes Stein durchgeführt“, erinnert sich Schlossherr Rüdiger von Schönberg.

Von Roger Dietze