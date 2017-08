Mit der alten Vespa durch halb Europa – auf Werbetour zugunsten brandverletzter Kinder

Zwischenstopp in Wurzen

Der 52-jährige Hans-Jürgen Meteling will von seinem Heimatort Borken an der holländischen Grenze über den Harz, Bautzen, Polen, Frankfurt/Oder und Rügen nach Schweden, Dänemark und Hamburg tuckern, um nach gut zwei Wochen wieder in der Heimat einzutreffen. Auf den 2500 Kilometern verteilt er Flugblätter, um für „Paulinchen“ zu werben, eine gemeinnützige Initiative zugunsten brandverletzter Kinder.