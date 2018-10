Borsdorf/Panitzsch

Aus einer Tiefgarage in der Langen Straße verschwand in der Nacht zum Sonnabend eine KTM 990 Superduke in den Farben grau, rot, schwarz. Der 40-jährige Eigentümer hatte Polizeiangaben zufolge das Motorrad im Wert von rund 4500 Euro bereits einige Tage zuvor dort abgestellt und wollte es an dem Samstagmittag nutzen.

Doch zu der Zeit war die Maschine mit dem Saisonkennzeichen MTL SD98 (04/10) bereits verschwunden. Sofort erstattete er bei der Polizei Anzeige und beschrieb die Duke näher: Es handelt sich um ein Naked-Bike mit grau-schwarzen Anbauteilen und einem roten Rahmen. Die rot-weißen Felgenrandaufkleber mit Aufschrift Superduke 990 sind ein markantes Zeichen. Außerdem hat die Maschine - Kratzer auf dem vorderen Schutzblech.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall laufen, zudem ist die Maschine zur Fahndung ausgeschrieben.

Von LVZ