Lossatal/Falkenhain

Ein Motorradfahrer verletzte sich am Sonnabend schwer, als er auf der Wurzener Landstraße im Lossataler Ortsteil Falkenhain gestürzt war. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Wie die Polizeidirektion Leipzig weiter mitteilte, kam der 36-jährige Fahrer einer Yamaha nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dann frontal an die Steinmauer der Mittelinsel. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Von LVZ