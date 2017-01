Landkreis Leipzig. „Die Mulde ist ein Schatz.“ Sandra Brandt, Leiterin der Abteilung Region der Leipziger Tourismus und Marketing (LTM) GmbH, weiß, wovon sie spricht. Als idyllischer Naturraum hat der Flusslauf unbestritten seine Qualitäten. „Diese gilt es jedoch noch mehr zu inszenieren“, betont die Fachfrau. Jetzt liege erstmals ein abgestimmter Katalog von Maßnahmen vor, der die Mulde von Döbeln bis Löbnitz auf ihre Erholungspotenziale untersucht. Die Studie entstand im Auftrag der drei Landkreise Leipzig, Nordsachsen und Mittelsachsen. Über 50 Einzelmaßnahmen werden vom Büro Seecon Ingenieure vorgeschlagen. „Touristen, die sich für die Region interessieren, möchten den Fluss erleben“, erklärt Sandra Brandt. „Doch das wird ihnen mitunter nicht leicht gemacht.“ Der Mulderadweg als wichtiges Aushängeschild verläuft oft fernab des Flusses, man bekommt die idyllische Flusslandschaft gar nicht zu sehen. Der Naturschutz würde ebenfalls Restriktionen mit sich bringen. Ziel ist nun, die Mulde quasi aus ihrem Versteck zu holen; sie für Wasserwanderer, Radfahrer, Spaziergänger zum wirklichen Erlebnis zu machen.

„Am Anfang stand eine lange Wünsch-dir-was-Liste der 17 beteiligten Kommunen, das Büro hat alle Ideen aufgenommen, sie in einen Kontext gestellt und Lücken geschlossen. Schließlich nützt es niemanden, wenn sich bestimmte Angebote an einer Stelle ballen, der Besucher dann aber wieder kilometerlang auf ein Café oder eine andere Einkehrmöglichkeit warten muss.“

Die jetzt vorgelegte Studie ist deshalb der abgestimmte Versuch, dem Fluss zu einem glanzvollen Auftritt zu verhelfen. Wichtig war die frühzeitige Einbeziehung der Naturschutzbehörden. Denn gleich mehre Schutzgebiete erstrecken sich entlang der Mulde. „Wo können wir Touristen gezielt hinlenken, zum Beispiel durch Ausstiegsstellen? Und wo sollten wir die Natur lieber sich selbst überlassen und störende Einflüsse fernhalten?“ Auch darauf gibt die Untersuchung Antwort.

Im Fokus steht dabei der Verlauf der Freiberger Mulde von Döbeln bis zur Vereinigung mit der Zwickauer Mulde und weiter als Vereinigte Mulde über Grimma, Wurzen, Eilenburg bis zur Mündung in den Muldestausee nördlich von Löbnitz. Um Vorstellungen zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren abzugleichen, fanden zwei Regionalkonferenzen, eine in Bennewitz und eine in Eilenburg, statt. Im September lag den Kommunen dann eine Endfassung der Studie vor. „Jetzt wird jede der vorgeschlagenen Maßnahmen anhand es Gesamtraumes betrachtet und priorisiert“, erläutert Sandra Brandt. Eine zentrale Rolle spielen sogenannte Mulde-Plätze in Döbeln, Grimma und Eilenburg. Auch in Wurzen könnte ein Rastplatz als Biwak entstehen. Vorschläge mit einer hohen Priorität fallen für das Gesamterlebnis Mulde besonders ins Gewicht. Dazu zählt zum Beispiel die Püchauer Aue und eine Lösung für die Fußgängerbrücke über die Mulde bei Canitz. Lobend erwähnte Sandra Brandt die Stadt Grimma. Hier gebe es schon erste Vorstellungen, wie sich nahe der Pöppelmannbrücke ein neuer Uferpark mit Treppenanlage zur Mulde hin öffnen könnte. Ergänzt werden könne der Bereich durch einen WLAN-Hotspot oder einen Schlauchautomat, mit dem Radfahrer die Defekthexe in Schach halten.

Für Höfgen schlagen die Planer eine Schließanlage für Boote vor, um Wasserwanderer zum Abstecher in das idyllische Muldedorf zu ermuntern.

Wichtig ist auch die Bewertung, wo Wasserwandern möglich ist und gefördert werden sollte. „Jede Kommune hat mit der Studie jetzt einen Fahrplan in der Hand. Für jedes Vorhaben – sei es ein kleiner Weg, eine Infotafel oder eine Umtragestelle für Boote – werden Wirtschaftlichkeit, Förderchancen, Konflikt- und Risikopotenziale vor allem hinsichtlich des Naturschutzes bewertet.“

Beteiligte Kommunen im Landkreis Mittelsachsen sind Döbeln, Leisnig und Großweitzschen. Aus dem Landkreis Leipzig sitzen Colditz, Grimma, Trebsen, Bennewitz, Wurzen, Machern und Thallwitz mit im Boot. In Nordsachsen erhoffen sich die Muldeanlieger Eilenburg, Jesewitz, Zschepplin, Doberschütz, Laußig, Bad Düben und Löbnitz weitere Anstöße. „Die Studie soll das gemeinschaftliche Handeln entlang des Flusses fördern“, unterstreicht die LTM-Mitarbeiterin einen weiteren wichtigen Aspekt. „Die Mulde versickert schließlich nicht hinter der Landkreis-Grenze.“

Die Studie hat rund 50 000 Euro gekostet. Davon wurden 75 Prozent aus FR-Regio-Mitteln gefördert. Den Rest schulterten die drei Landkreise. „Was die einzelnen Städte und Gemeinden jetzt daraus machen, liegt in ihrer Hand“, betont Sandra Brandt. Hoffnungsvoll stimmt an vielen Stellen bereits die Ausgangslage: So gibt es mit den Fähren in Gruna, Höfgen oder Dehnitz schon attraktive Angebote. In Westewitz kann man mit Paddel- und Tretbooten die Mulde erobern. In Nerchau lockt eine Radfahrerkirche zur Einkehr. Doch vielfach fehle es noch an der Verbindung bestehender Wegenetze und der Anbindung touristischer Perlen an den Muldeufern.

Von Simone Prenzel