Seit Tagen geistern die Berichte durch die Gazetten: Archäologen graben auf der Magdeburger Tunnel-Baustelle 30 Skelette aus! Die stummen Zeugen der Vergangenheit wiesen Schuss-, Hieb-, und Stichverletzungen auf. Schon vermuten Historiker, es handele sich entweder um sterbliche Überreste kaiserlicher Söldner oder um Gebeine von Einwohnern. Im Dreißigjährigen Krieg war Magdeburg nahezu komplett zerstört worden.

Was bisher kaum einer weiß: Es waren Muldentaler, die auf das Massengrab stießen – Baggerfahrer wie Ralf Hellwig aus Grimma sowie David Arnold und Marcus Ferl aus dem Wurzener Land. Seit 2015 sind die Arbeiter der Großzschepaer Firma Kafril auf der Baustelle nahe des Magdeburger Hauptbahnhofs in Aktion. Bis zu 7,50 Meter tief kämpfen sie sich ins Erdreich. Auf einer Länge von 350 Metern sollen zwei Auto-Tunnel-Röhren verlegt werden.

Der Fund von Skeletten bedeutet Zeitverzug

Im Laufe der Zeit rissen die Muldentaler um Polier Andreas Arnold und Vorarbeiter Lutz Kleeberg nacheinander zehn Eisenbahnbrücken ab. Fundamente waren genauso abzubrechen wie die zwischenzeitlich freigelegte historische Stadtmauer. „Seit 2015 stoßen wir immer wieder auf Skelette. Für uns wenig erbaulich, da wir das Feld dann den Archäologen überlassen müssen und die Arbeiten unterbrochen werden“, sagt Bauleiter Silvio Winkler.

Die Grabungsleiterin des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt an der Fundstelle der Tunnelbaustelle zeigt den Schädel eines Mannes, dessen Unterkiefer fehlt und der diverse Hiebverletzungen aufweist. Quelle: dpa-Zentralbild

Knapp 140 Millionen Euro fließen vermutlich bis Ende 2022 in das prestigeträchtige Tunnelprojekt: Wenn alles fertig ist, soll der Autoverkehr im Bereich der Ernst-Reuter-Allee unterirdisch rollen, darüber Straßenbahntrasse und Brücken für die Eisenbahn. Kafril tritt als Subunternehmer der Firma Porr auf und ist zuständig für Erdbau sowie Abbruch.

Bezug zum Dreißigjährigen Krieg wahrscheinlich

Beim Aushub für die Stützwand 10, im Areal City-Carré, hatten die Baggerfahrer am 22. Februar abermals Knochen und Schädel in der Schaufel. Daraufhin ruhten die Arbeiten lange. Archäologen sicherten in dieser Zeit in zweieinhalb Metern Tiefe immer mehr Funde. Die Gebeine lagen in Reihen übereinander, sagt Götz Alper vom sachsen-anhaltinischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie.

Ganz unten habe es Särge gegeben, während die Leichen darüber „mehr oder weniger willkürlich“ verscharrt wurden. Wie berichtet, fand sich zwischen den Knochen auch ein Gefäß aus Ton, das dem 16. oder 17. Jahrhundert zugerechnet wird. Das nährt den Verdacht, dass die Bestatteten tatsächlich Opfer des Dreißigjährigen Krieges wurden.

Muldentaler Arbeiter reagieren professionell

Die Baggerfahrer um Ralf Hellwig reagierten trotz der wenig appetitlichen Funde jederzeit professionell, verrät Bauleiter Winkler. „Ich muss da niemanden trösten. Solange wir wissen, dass die Knochen schon seit Jahrhunderten da unten liegen, geht uns das nicht allzu nahe. Natürlich wäre es etwas anderes, wenn wir auf frischere Spuren stoßen würden“, sagt der Strellner.

Kafril-Geschäftsführer Jens Karnahl macht seinen Kollegen ein Kompliment: „Im Prinzip schließen unsere Arbeiten in Magdeburg direkt an den Bau des City-Tunnels in Leipzig an.“ In der Messestadt hätten seine Leute an allen vier Stationen, also Hauptbahnhof, Markt, Wilhelm-Leuschner-Platz und Bayerischer Bahnhof, tatkräftig mitgewirkt.

Analyse soll letzte Klarheit bringen

Mit einer Radiokohlenstoff-Analyse wollen die Wissenschaftler nun klären, ob die Gebeine in Magdeburg auf das Mai-Massaker des Jahres 1631 zurück gehen. „Dann hätten diese Menschen die Hölle auf Erden erlebt“, sagt Grabungsleiterin Juliane Huthmann. Das Gemetzel gilt als eines der schlimmsten der Geschichte. Zwei Drittel der Magdeburger – über 20 000 Menschen – starben.

Die Wurzenerin Victoria Schiller und ihre Kollegin Judith Born im Magdeburger Baubüro geben aktuell Entwarnung: „Die archäologischen Grabungen sind in diesen Stunden abgeschlossen worden – unsere Baggerfahrer können also wieder loslegen“ ... zumindest solange, bis der nächste Schädel in der Schaufel liegt.

