Wurzen/Trebsen/Grimma

Er freue sich immer, wenn alles gut geht, auch der Letzte seine Medaille hat und vor allem – jeder gesund geblieben ist. Uwe Rosenberg erinnert sich noch mit Grausen an eine Schrecksekunde: „Das Schlussfahrzeug war schon durch, aber im Ziel vermisste eine Frau noch ihren Mann. Sie sagte, er hatte im Vorfeld einen Herzinfarkt. Jedenfalls raste der Krankenwagen los. Zum Glück, die Sanitäter entdeckten den gesuchten Läufer an der Spitzenfabrik. Er war wohlauf, hatte gerade Kaffee getrunken.“

Rosenberg ist Organisator des Städtelaufs von Wurzen nach Grimma. Am Sonntag steigt die 15. Auflage. Über 800 Starter, so viel wie nie zuvor, hätten bereits gebucht: „600 Männer und – auch das ist Rekord – mehr als 200 Frauen.“ Da das Anmelde-Portal im Internet noch bis Mittwochabend geöffnet sei, könne sich die Teilnehmerzahl erstmals sogar der 1000er-Marke nähern. „Am Donnerstag sind Meldungen im Fanshop und danach noch zwei Tage im PEP möglich.“

Rund 100 Helfer vor und hinter den Kulissen

Am Freitag und Sonnabend warten im PEP bereits die Startunterlagen auf die ersten Abholer. Dafür packen die Familien Leuschner und Kurth schon jetzt eifrig die Beutel. Für alles ist gesorgt: Startnummer, Transponder, T-Shirt, dazu Kekse aus Wurzen. Die 20 Mitglieder der veranstaltenden Laufgemeinschaft Hängebrücke danken den rund 100 Helfern. Ob TSV Einheit Grimma oder SV Großbardau: „Ohne sie wäre alles nichts.“

Auf dem Rückenteil des Städtelauf T-Shirts werben die Aktiven für das 300-jährige Bestehen der Pöppelmannschen Steinbrücke Quelle: Frank Schmidt

Feuerwehren aus Orten entlang der Strecke sichern querende Straßen ab. Der Burkartshainer Sportverein um Peter Poppe, die Neichener Kameraden um Christian Pfaff, die Nerchauer Gymnastikfrauen um Elke Langer sowie Marcel Rosenberg und Kathrin Lehne betreuen die Versorgungspunkte. Neben Obst und Getränken fürs leibliche Wohl ist auch an kulturelle Erbauung gedacht: Die Burkartshainer Karnevalisten sowie die Schalmeienkapelle des Grimmaer Feuerwehrzuges laufen zu großer Form auf.

Zehn Sonderbusse chauffieren die Teilnehmer von Grimma nach Wurzen

Zehn Sonderbusse fahren zwischen 8.30 und 9.15 Uhr von Grimma direkt zum Markt nach Wurzen. Dort feuert Oberbürgermeister Jörg Röglin Punkt 10 Uhr den Startschuss ab. (Achtung: In der Nacht zum 31. März werden die Uhren von Winter- auf Sommerzeit um eine Stunde vorgestellt.) Für Zuschauer ist der Markt besonders attraktiv, da die Läufer nach anderthalb Kilometern dort noch einmal vorbeikommen.

Die Strecke beträgt 21,1 Kilometer. Rekordhalter ist Mike Poch aus Quedlinburg. Er lief die Distanz in einer Stunde und elf Minuten. Zum Vergleich: Die Letzten brauchen fast dreimal so lange. Am Sonntag ist erstmals auch ein 80-jähriger Läufer dabei: Joachim Appelt aus Pößneck. Wer im Ziel einkommt, darf sich über eine Medaille freuen. Karin Rosenberg verrät, dass darauf die Pöppelmannbrücke zu sehen ist, deren 300. Geburtstag bevorsteht.

Verkehrseinschränkungen am Veranstaltungstag

Der Muldentalbahn-Radweg ist bis 14 Uhr gesperrt. Die Polizei werde keine Ausnahmen dulden, hieß es. Zudem ist in Grimma die Friedrich-Oettler-Straße zwischen Brückenstraße und Steinbrücke dicht. Die Bauhöfe in Wurzen und Grimma stellen Zäune und Bühnen. Als Moderatoren fungieren Matthias Vogel und Roman Knoblauch. Wichtige Unterstützer an Start und Ziel seien Udo Kretzschmar und Jens Wetzig. Zur Siegerehrung erwartet werden Landrat Henry Graichen sowie die Bürgermeister Matthias Berger ( Grimma) und Stefan Müller (Trebsen).

Bleibt noch zu klären, wieso der damals von seiner Frau im Ziel zunächst schmerzlich vermisste Läufer nach Herzinfarkt überhaupt auf die Strecke ging: „Genau das hatte ich dessen Frau auch gefragt“, erinnert sich Organisationschef Rosenberg. Sie habe ihm abgeraten, „aber er wollte ja nicht auf mich hören“, so die Gattin. Rosenberg freut sich über jeden Teilnehmer. Aber er appelliert an die Vernunft: „Es ist ein Volkssportlauf, da steht die Gesundheit an erster Stelle.“

Von Haig Latchinian