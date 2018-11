Wurzen

Mit überzeugenden Leistungen haben die Tänzerinnen der Musikschule „Theodor Uhlig“ Muldental den achten Regionalwettbewerb „Jugend tanzt“ des Sächsischen Landesverbandes Tanz absolviert.

Die Vergleiche fanden diesmal in Neustadt in Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge statt. In der Choreografie „Spanish Breath“ belegten Lydia Friedrich, Hannah Reichel und Josephine Schneider aus Wurzen in der Altersklasse 15 bis 27 einen zweiten Platz.

Tanzpädagogin Christine Hebestreit ist zufrieden

Die Tanzklasse 4 aus Machern errang mit dem Tanz „Es sieht nach Regen aus“ in der Altersklasse 7 bis 11 außerdem den dritten Platz in der Kategorie „Zeitgenössische Tanzformen“. Weitere Beiträge verfehlten mit einem vierten Platz nur knapp das Podest.

Insgesamt nahmen neun Beiträge der Muldentaler Musikschule von den Tanzpädagoginnen Christine Hebestreit, Lillian Mosquera und Nicole Siepert-Rzoska teil. Wie Hebestreit mitteilte, beginnen die Tänzerinnen nach den starken Eindrücken des Regionalwettbewerbs nunmehr wieder mit dem Üben für die nächsten Höhepunkte.

Von Kai-Uwe Brandt