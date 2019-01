Grimma/Wurzen

Vor schwierigen Aufgaben sehen sich die Muldentalkliniken GmbH. Das Jahr 2017 wurde mit einem dicken Minus abgeschlossen. In einigen Bereichen muss der Gesundheitsversorger dringend nachsteuern, um wieder besser dazustehen. Dies geht aus dem jüngsten Lagebericht hervor, der dem Kreistag kürzlich vorgelegt wurde. Demnach habe der Jahresfehlbetrag 2017 bei 590 000 Euro gelegen. Im Jahr 2016 hingegen wurde noch ein Überschuss von 130 000 Euro erzielt. Die Kliniken befinden sich komplett in kommunaler Hand. Deshalb sieht sich der Landkreis als alleiniger Gesellschafter auch in der Verantwortung, die Zahlen zu verbessern.

Neuer Geschäftsführer soll neue Impulse bringen

Aktuell sind in den Muldentalkliniken rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Zu der gemeinnützigen Gesellschaft gehören die beiden Krankenhäuser in Grimma und Wurzen mit rund 350 Planbetten, die Medizinischen Versorgungszentren in Colditz, Wurzen und Grimma, die Altenheimgesellschaft Muldental mit Häusern in Wurzen und Brandis sowie die Servicegesellschaft Muldental. Erst kürzlich wurde mit Mike Schuffenhauer ein neuer Geschäftsführer bestellt, von dem sich die Verantwortungsträger neue Impulse erhoffen.

Streit mit Krankenkassen ist eine der Ursachen

Als Grund für die missliche Finanzsituation wird unter anderem ein Streit mit den Krankenkassen angeführt. Die bereits in den vergangenen Jahren begonnenen umfangreichen Reklamationen zu abgerechneten Fällen bis hin zur Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen ( MDK) hätten sich weiter verschärft, heißt es im Bericht. „Im Ergebnis kam es zu offenen Forderungen, die der Gesellschaft Probleme bereiten“, erläuterte Landrat Henry Graichen ( CDU).

Leistung in Innerer Medizin und Chirurgie rückläufig

Unbefriedigend verlief auch die Entwicklung im stationären Bereich – hier stagnierten die Umsätze. Dass weniger Betten als in den Vorjahren belegt wurden, sei unter anderem personellen Problemen geschuldet. So waren zwei Chefarztpositionen vakant. Das wirkte sich insbesondere auf die Leistungen der Inneren Medizin in Wurzen und der Chirurgie in Grimma massiv aus, sowohl was Fallzahlen als auch Fallschwere betraf. Auch Hebammen fehlten, was sich nur durch den teuren Einsatz von Fremdpersonal auffangen ließ.

Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes bekam die Altenheimgesellschaft Muldental zu spüren. Die Häuser in Wurzen und Brandis wurden in der Folge der Reform weniger belegt, im Gegenzug stiegen die Erlöse im ambulanten Bereich. Erhebliche Probleme bereitete die Besetzung offener Stellen im Pflegeheim Wurzen.

Medizinische Versorgungszentren erwirtschaften Minus

Zu den Sorgenkindern zählen die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), deren Lage sich 2017 deutlich verschlechtert habe. In den Praxen gingen die Umsätze zurück. Grund hierfür war der krankheitsbedingte Ausfall mehrerer Ärzte, der nicht kompensiert werden konnte. Insgesamt schloss die Altenheimgesellschaft, die auch Träger der MVZ in Wurzen, Grimma und Colditz ist, das Jahr 2017 mit einem Minus von rund 330 000 Euro ab.

Die Besetzung offener Stellen speziell in der Pflege ist eine große Herausforderung. Im Jahr 2018 seien mit den Kostenträgern für den Heime deutlich höhere Pflegesätze verhandelt worden. Dies habe es ermöglicht, den Beschäftigten höhere Löhne zu zahlen. Weiter wachsen will die Gesellschaft vor allem im Bereich der ambulanten Pflege, dazu würden Marktchancen laufend geprüft und wahrgenommen, erklärt die Geschäftsführung.

Landrat Graichen blickt optimistisch ins neue Geschäftsjahr

Risiken sehen die Verantwortlichen, was die Nachbesetzung in den Arztpraxen betrifft. Hier soll eine spezielle Personalentwicklung im Zusammenwirken mit den Fachabteilungen der Muldentalkliniken Abhilfe schaffen. Defizitäre Arztpraxen sollen wirtschaftlich saniert werden. Aber auch eine teilweise Abschaffung von bestehenden Arztsitzen werde zu prüfen sein.

Insbesondere mit der Bestellung des neuen Geschäftsführers verbindet die Kreisspitze große Hoffnungen. „Die Muldentalkliniken und ihre Tochtergesellschaften sind solide aufgestellt“, so Landrat Graichen, „wenn wir gewisse Baustellen aus dem Weg räumen.“ Kritik an dem Negativtrend hatte unter anderem Kreisrat Karlheinz Ligotzki ( SPD) geübt, der die Frage aufwarf, ob man die Klinik überhaupt weiter betreiben könne. 2017 sei ein Jahr mit besonderen Herausforderungen für den Gesundheitsversorger gewesen, entgegnete der Kreischef. „Der Aufsichtsrat hat die Probleme erkannt und bereits reagiert“, fügte Graichen hinzu. Die Geschäftsführung, aber auch der Landkreis würden für die nächsten Jahre wieder positive Ergebnisse für die Muldentalkliniken und ihre Tochtergesellschaften erwarten. Die 2017 bestehenden Engpässe, insbesondere bei den Chefärzten Innere Medizin in Wurzen und Chirurgie in Grimma, seien durch Neubesetzung bereits 2018 beseitigt worden. Auch der Mangel an Hebammen sei durch die Umsetzung eines neuen Systems weitgehend behoben.

Von Simone Prenzel