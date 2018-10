Wurzen

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdelikts im Wurzener Ortsteil Dehnitz abgeschlossen. Anfang Oktober wurde in diesem Verfahren Anklage zum Amtsgericht Leipzig – Jugendschöffengericht – erhoben, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Die Anklage legt dem 19-jährigen Angeschuldigten ein Sexualdelikt und vorsätzliche Körperverletzung zur Last, so Jana Friedrich, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig. Der Asylbewerber befindet sich seit dem 11. August ununterbrochen in Untersuchungshaft.

Zu den näheren Umständen der Tat und Einzelheiten des mutmaßlichen Tatablaufs können wegen des Alters der Geschädigten (15) und der damit einhergehenden besonderen Schutzwürdigkeit derselben keine weiteren Angaben gemacht werden, so die Staatsanwaltschaft.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 10. auf den 11. August in einer Wohnung eines Plattenbaus Am Wachtelberg. Ein Verhandlungstermin ist noch nicht bekannt.

Von lvz