Bennewitz/Deuben

„Willkommen in unserer neuen Kita, juhu“, jubelten die Kinder der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Deuben am Mittwochmorgen den Gästen entgegen, die zur Einweihungsfeier für die umgebaute und erweiterte Einrichtung in der Püchauer Straße gekommen waren. Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) begrüßte dazu Landtagsabgeordnete Hannelore Dietzschold (CDU), in Vertretung des Landrates die zweite Beigeordnete Ines Lüpfert, Gemeinderäte, das Wurzener Planungsbüro Kewitz und am Bau beteiligte Firmen sowie die Leiter der anderen Kindereinrichtungen der Gemeinde. „Janine Grosche ist aber sicherlich die Glücklichste hier“, meinte Laqua zur Kita-Leiterin gewandt. Schließlich liegen hinter den Erzieherinnen und Kindern seit Baubeginn vor einem Jahr so manche Einschränkung, auch Lärm und Schmutz. Doch nun freuten sich alle über die Betriebserlaubnis für die Kita – die Tinte der Unterschrift darunter war noch feucht.

Bauantrag im Mai 2017 eingereicht

„2016 hatte der Gemeinderat erstmals überlegt, was wir angesichts des Wachsens der Gemeinde machen können“, schaute der Bürgermeister zurück. Die 79 Plätze in der Kita reichten nicht mehr aus. Im Mai 2017 wurde der Bauantrag eingereicht – Ziel: Erweiterung auf 144 Plätze. Das Förderprogramm Brücken in die Zukunft kam der Gemeinde in der Situation zupass. Aber am Ende sollten die 400000 Euro daraus nur ein Bruchteil der Gesamtsumme sein. „Wir hatten den Mut, hier 1,7 Millionen Euro zu verbauen“, sagte Laqua. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Gemeinderäten, die die ständigen Ergänzungen und überplanmäßigen Ausgaben in der Bauphase in konstruktiver Weise begleitet hatten, „damit wir das Wachsen der Gemeinde nicht stoppen und unserer Pflicht nachkommen können, jedem Kind einen Platz zu bieten“.

Mehr Platz durch neuen Zwischenbau

Mehr Platz ergab sich nicht nur durch den neuen Zwischenbau, der jetzt Haus I und II miteinander verbindet, sondern auch, indem der ehemalige Speisesaal in mehrere Räume aufgeteilt wurde. Im Zuge des Umbaus entstanden sechs farbenfreundliche Gruppenräume mit Schallschutz, ein Therapieraum, vier neue Bäder, eine Küche mit Aufzug und vieles mehr. Dafür wurden unter anderem 100 neue Fenster und Türen eingebaut, 1200 Quadratmeter Fußboden verlegt, 5000 Quadratmeter Wände und Decken gestrichen... Zwei neue Blockheizkraftwerke sorgen umweltfreundlich und effizient gleichzeitig für Wärme und Strom, verdeutlichte Laqua die Dimension des Projektes. Er verschwieg nicht, dass nicht jeder Termin gehalten werden konnte, weil es angesichts der momentan regen Bautätigkeit schwierig sei, Firmen zu finden, umso mehr dankte er den Bauleuten für ihren Einsatz.

Zur Galerie Die Kita Kunterbunt in Deuben ist jetzt noch bunter und moderner: Am Mittwoch wurde das erweiterte Kinderhaus eingeweiht. Die Jungen und Mädchen bedankten sich mit kleinen Auftritten.

Gemeinderätin Christel Neustadt (Linke), deren Kinder und Enkel selbst in die Deubener Kita gegangen waren, beglückwünschte Kinder und Erzieher zur neuen Einrichtung. Sie hatte als Geschenk ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto des früheren Dreiseithofes an dieser Stelle mitgebracht. Vor ziemlich genau 53 Jahren, am 1. Oktober 1965, entstand auf dem ehemaligen Bauerngrundstück der Familie Born die erste Kindereinrichtung. Träger waren das Nahrungsmittelkombinat Albert Kuntz Wurzen, ferner das Schamottekombinat Bennewitz, die LPG Ernst Thälmann Bennewitz und die Stadt Wurzen, in die Bennewitz bis 1972 eingemeindet war. „Wohnhaus und Stall wurden für 60 Kinder als Kindergarten umgebaut“, erzählte Neustadt, „denn in den 1960ern und 1970ern hatten wir einen Kinderboom, die Verantwortlichen mussten darauf reagieren, da viele Frauen berufstätig waren.“ 1982 wurde die Kita unter dem damaligen Bürgermeister Werner Moser neu gebaut. Neustadt wünschte sich, dass die Anwesenden dafür sorgen mögen, „dass unser wertvollstes Gut, die Kinder, immer auf den nächsten Lebensabschnitt vorbereitet werden können“.

Aufstockung von Haus II denkbar

Die Gemeinde wird in dieser Beziehung bald wieder gefragt sein. Denn mit der gestrigen Einweihung ist erst ein Etappenziel erreicht. „Eigentlich sollte das Haus II so bleiben, wie es ist“, sagte Laqua. Doch Anfang 2018 habe die Kita-Leiterin signalisiert, dass auch die inzwischen schon auf 189 Plätze erhöhte Kapazität nicht reichen werde. „Das glaubt uns keiner“, sagte Laqua. Aber steigende Geburtenzahlen, im Durchschnitt 41 pro Jahr, und dazu der Zuzug von jährlich 30 Kindern müssten aufgefangen werden. Nachgedacht wird deshalb zur Zeit über eine Aufstockung von Haus II bis 2020, um letztendlich 204 Kinder unterbringen zu können.

Von Ines Alekowa