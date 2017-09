Nach Verkehrsunfall am Birkenhof bei Wurzen stehen Menschen unter Schock

Wurzen. Nach dem Horror-Crash auf der Bundesstraße 6 östlich von Wurzen steht die Region unter Schock. Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) äußerte sich am Donnerstag bestürzt zu der neuerlichen Tragödie und richtet den Fokus auf den akuten Handlungsbedarf an der Kreuzung im Ortsteil Birkenhof. „Wahrscheinlich ist uns die Entschlossenheit zum Umsetzen der Pläne abhanden gekommen, um die Unfallkreuzung sicherer zu machen. Was das kostet, haben wir aktuell sehr leidvoll erfahren müssen“, sagte Röglin.

Am Mittwochabend waren bei einem schweren Verkehrsunfall drei Frauen im Alter von 76, 78 und 84 Jahren ums Leben gekommen. Sie hatten in einem Opel Fiesta gesessen, der kurz vor sechs Uhr abends die Bundesstraße in Richtung Körlitz überquerte. Dabei missachtete der 82-jährige Fahrer die Vorfahrt eines BMW, der von Wurzen in Richtung Oschatz unterwegs war. Die Autos stießen zusammen, der Ford überschlug sich auf einem Feld und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Unzählige Male hat es auf der Bundesstraße 6 zwischen Wurzen und Kühren in den zurückliegenden drei Jahren gekracht. Die Kreuzung im Ortsteil Birkenhof östlich von Wurzen gilt des als Unfallschwerpunkt. Zur Bildergalerie

Für Röglin steht außer Frage, dass an der Kreuzung dringender Handlungsbedarf besteht. „Ich glaube auch, dass wir nur mit einem Kreisverkehr die Situation entschärfen können - denn wir haben beispielsweise mit den Sichtschutzanlagen ja schon einiges getan“, sagte er. Der Kreisverkehr müsse jetzt unverzüglich gebaut werden. “Denn wir sollten uns vor Augen halten, wie viel menschliches Leid wir hier aufs Spiel setzen, wegen irgendwelcher - wenn ich das so sagen darf - Kräuter oder Kröten.“

Als Baulastträger der Bundessstraße steht das Sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in der Pflicht – auch das Landratsamt sei Röglin zufolge als Genehmigungsbehörde beteiligt. „Als Sofortmaßnahme werde ich Vertreter aller beteiligten Ämter und Behörden an einen Tisch bitten, um die Herangehensweise zu besprechen, mit dem Ziel, rasch eine Lösung herbeizuführen“, kündigte Röglin an.

Er zollte den Rettungskräften, die am Tag zuvor im Birkenhof drei tote und zwei schwer verletzte Menschen aus den Unfallfahrzeugen bergen mussten, größten Respekt. Insbesondere die Kameraden der Feuerwehr hätten einen harten Job erledigt. „Das war für die Jungs eine ganz harte Aktion, die keinem leicht gefallen ist. Man kann ganz viel Ausbildung machen, aber so eine extreme Situation wird in keinem Lehrbuch geschildert. Den Kameraden stehen seelsorgerische Hilfen zur Verfügung, der eine oder andere hat sie auch schon in Anspruch genommen, manch einer wird noch etwas Zeit brauchen, das Erlebte zu verarbeiten“, berichtete Röglin aus persönlichen Gesprächen, die er am Donnerstag nach dem Unfall im Gerätehaus mit den Einsatzkräften geführt hatte.

Von Frank Schmidt