Wurzen

So schnell ist man mal 100 Euro los. Marcel Buchta, der im Namen des Vereins Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land das 21. Nachtshopping organisierte, lobte diesen Betrag zur Stadtwette aus – und verlor. Er zweifelte nämlich daran, dass es die Floriansjünger der Stadt Wurzen schaffen würden, mindestens 100 Leute auf dem Jacobsplatz zu versammeln, die dann gemeinsam je ein Teelicht anzünden würden.

Nicht gerade brechend voll, aber zumindest gut besucht ist der Jacobsplatz, sodass Veranstaltungsorganisator Marcel Buchta seine Stadtwette verlor. Quelle: Frank Schmidt

Nun ja, das „gemeinsame Anzünden“ war relativ und wurde nicht so eng gesehen. Erst wollte Buchta gar nicht daran glauben, denn er habe für die „gute Sache liebend gern verloren“, wie er sagte. Doch letztlich schaffte es der Finanzexperte tatsächlich mit seiner Wettidee weit mehr als einhundert Leute anzulocken – sozusagen gut angelegtes Geld in den zu erwartenden Besucherandrang. Doch zu dieser Investition später mehr.

Eine gewonnene Stadtwette für die Jugendfeuerwehr Wurzens, offene Geschäfte, Modenschauen und vieles andere mehr bot das 21. Nachtshopping in Wurzen, das diesmal unter dem Motto „Feuer & Flamme" stand.

Freiwillige Feuerwehr gewinnt Stadtwette

Zunächst wollten die Gewinner sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr getreu des Mottos „Feuer und Flamme“ zum 21. Nachtshopping nicht anbrennen lassen. Deshalb fuhren sie sogar die Drehleiter auf dem Jacobsplatz auf 32 Meter aus, um das Ergebnis der Stadtwette aus dem Tragekorb und somit aus der Vogelperspektive zu überprüfen. Von dort aus verkündete Buchta mit einem verschmitzten Lächeln seine Niederlage. Ein Gutes hatte der etwas andere Höhenflug dann doch. Der 32-Jährige bekam als unbezahlbaren Gegenwert in luftiger Höhe einen atemberaubenden Rundumblick über das abendliche Wurzen, der den weit über 150 Leuten am Boden verwehrt blieb.

Abendstimmung über Wurzen Quelle: Frank Schmidt

Sie freuten sich aber auch über die Zusage von Thomas Zittier vom Verschönerungsverein „Die Stadtwandler“, den Gewinn der Wette um weitere 100 Euro zu versüßen. Im Anschluss pilgerten die Massen vom Jacobsplatz aus in die Altstadtstraßen und -gassen. „Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, alles anzusehen, was im Programm steht“, hegte Ralf Behrend nicht ganz unberechtigte Zweifel, da Sohn Felix unbedingt noch zum Ringelnatz-Spielplatz in der Wenceslaigasse wollte. „Meine Frau hat Spätschicht, da muss ich aufs Kind aufpassen“, rechtfertigte der Familienvater seine Zwänge. Er war aber mit seiner Sorge nicht alleine – bloß nichts zu verpassen.

Rahmenprogramm der Händler hat Volksfestcharakter

Immerhin gab es nahezu an jeder Ecke etwas zu erleben. Straßenkünstler und Feuershow hier, Modenschauen und Gewinnaktionen da, Spielmannzug und Musikkonzert dort und Kinderbasteln beispielsweise im „Laden“ des Vereins Schweizerhaus Püchau gab es auch. Woanders trafen sich die Leute einfach nur zum Unterhalten und Genießen. Etwa an der Taverne auf dem Markt oder an anderen Ausschankstellen, wo zudem so mancher Gaumen erfreut wurde. Und genau damit bekam der Späteinkauf einen Charakter, den man getrost volksfestartig nennen konnte.

Und wieder haben sich die Damen vom Hair Factory dem Anlass und Motto entsprechend originell kostümiert. Quelle: Frank Schmidt

Was die Organisatoren optimistisch stimmte, nachdem es in den vergangenen Jahren schon „gewisse Ermüdungserscheinungen“ gab, wie es Buchta feststellte. Wohl deshalb auch verweigerten sich doch noch einige Geschäfte dem Nachtshopping und machten ihre Läden dicht. Dass sich aber einige Händler nachträglich zur Teilnahme entschlossen haben, so dass etwa 45 Geschäfte geöffnet waren, wertete Buchta als Trendwende. Allerdings appelliert er auch an die Wurzener Bürger. „Wenn sie eine attraktive Innenstadt wollen, müssen sie sich zu den Händlern bekennen.“ Die nächste Gelegenheit dafür gibt es schon zum Ostermarkt am 13. April von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz.

Von Frank Schmidt