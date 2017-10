Nachtshopping: Wurzen lockt unter dem Motto „Blue Night“ in die Innenstadt

Wurzen. Unter dem Motto Blue Night stand am Freitagabend die 18. Auflage des Nachtshoppings im Zentrum Wurzens. Auch dieses Mal ging es darum, potenzielle Kunden sowohl zum Flanieren als auch zum Kaufen zu später Stunde in die Altstadt zu locken. Der von der Standortinitiative zur Belebung der Innenstadt initiierte Späteinkauf hat eine gute Tradition. Weshalb auch immer das gleiche Bild zu beobachten ist, vom jedes Mal wechselnden Motto einmal abgesehen. Je nach Wetterlage sind die Straßen und Geschäfte mehr oder auch weniger gut besucht, und viele Händler wissen stets mit originellen und themenbezogenen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen.

So auch zur Blauen Nacht, in der sich in einigen Geschäften lebendige und blau gekleidete Schaufensterpuppen präsentierten oder Mitarbeiter eines Friseursalons in blauen Polizeiuniformen auftraten. Oder wo sich Wurzener und Gäste von außerhalb fotografieren ließen, um, auf einer Briefmarke quasi als Blaue Mauritius gedruckt, mit der ebenfalls blauen LVZ-Post verschickt werden zu können.

Überhaupt war die Farbe Blau dominant, entweder bei der Illumination von Geschäften und Ständen als auch bei der Schaufenstergestaltung. Sogar blaue Orchideen am Jacobsplatz zogen die Blicke auf sich. Allerdings: Blau machten auch viele Innenstadthändler und hielten ihre Geschäfte geschlossen, was ebenfalls zur Nachtshoppingtradition gehört. Und doch war zur Blue Night etwas anders als sonst. Wer auf die stets beliebten Modenschauen in den Modegeschäften hoffte, wurde enttäuscht, denn die gab es erstmals nicht. Dafür aber viel Live- und Dosenmusik.



Von Frank Schmidt