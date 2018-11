Wurzen

Schauen, Probieren, Kaufen. Aller guten Dinge sind drei, wenn etwas gelingen soll – heißt es. Beim 20. Nachtshopping in Wurzen kamen sogar noch Flanieren und Schlemmen dazu.

45 Händler, Gastronomen und Gewerbetreibende beteiligten sich am Altstadttrubel. Davon haben sich 17 Händler als Benefizpartner angemeldet, um dem Wurzener Verschönerungsverein „Die Stadtwandler“ aus ihren Umsatzerlösen etwas als Spende zukommen zu lassen, falls eine Stadtwette gewonnen wird. Und sie wurde locker gewonnen.

Dem Verschönerungsverein standen lange nicht mehr die Massen an Besuchern und Gästen gegenüber, die der nächtliche Altstadtbummel in seinen Anfangsjahren anzulocken vermochte. Inhaber und Betreiber der beteiligten Geschäfte, aber auch Marcel Buchta als Organisator sowie die Standortinitiative Wurzen und der Verein Wurzener Land als Initiatoren wurden für ihre Anstrengung, die Altstadt zu beleben, nicht umfänglich belohnt.

Zur Galerie Schlemmern, Kaufen und Flanieren beim 20. Nachtshopping in Wurzen. Einige Händler lockten das Publikum mit originellen Überraschungen an.

Auf der anderen Seite mussten die Geschäftsinhaber erneut die Erfahrung machen, dass es nicht mehr genügt, nur verkaufen zu wollen. Nicht zum ersten Mal waren deren individuelles Engagement gefordert, um Kunden anzulocken. Und so wurden nur jene wenigen Geschäfte zum Hotspot des Spätverkaufs, in denen man es verstand, sich mit bunten, originellen und zuweilen auch schrillen Aktionen in Szene zu setzen.

Von Frank Schmidt