Brandis/Polenz

Lehmbau und Tauchkurs – auf diese kurze Formel lässt sich das nächste Workcamp der Jungen Gemeinde Machern bringen. Vom 4. bis 10. August findet es zum zweiten Mal in Polenz statt. Das Workcamp dient dazu, gemeinnützige Einrichtungen bei ihren Bauvorhaben zu unterstützen. In Polenz ist es der Verein „Einigkeit 4“, der seit 2005 zusammen mit den Eigentümern des Dreiseithofes in der gleichnamigen Straße, Adam Jones und Mariko Mitsuyu, Konzerte und Hoffeste veranstaltet sowie Ausstellungen organisiert und damit das historische Gebäudeensemble zu einem echten Magneten gemacht hat.

Seit 2004 gibt es jedes Jahr ein Projekt

„Angefangen hat alles 2004, als wir mit Jugendlichen der Jungen Gemeinde Machern – aus Altenbach, Leulitz, Machern, Brandis – an der Leulitzer St. Laurentiuskirche mit Sicherungsarbeiten begannen“, blickt André Rotter, damals Leiter der Jungen Gemeinde und heute Ehrenmitglied, zurück. Auch die darauf folgenden zwei Sommereinsätze galten noch der Kirche. „Danach forderten die Jugendlichen einen Weiterbetrieb der Workcamps ein“, so Rotter. Seitdem wird jedes Jahr die Arbeitskraft von etwa 20 jungen Leuten zwischen 16 und 30 Jahren für eine Woche in den Sommerferien ausgeschrieben – gemeinnützige Projekte bewerben sich, und ein Camp-Ort wird ausgewählt. 2009 wurde das Projekt mit dem Heimatpreis (Kategorie Jugend) des Landkreises Leipzig und der Leipziger Volkszeitung ausgezeichnet.

Das zweite Jahr in Folge auf Polenzer Dreiseithof

2018 fiel die Wahl auf Polenz. Im vergangenen Sommer haben ein Dutzend Jugendliche in sechs Tagen trotz der Hitze erstaunlich viel erreicht: eine Wasserleitung zwischen dem Schweinestall und der Straße gelegt, einen Teil der Decke des Pferdestalls mit Wickellehm bedeckt und einen Teil der Scheune für die Dauerausstellung vorbereitet. Hieran soll im August angeknüpft werden: Zusammen mit Adam Jones hat das Camp-Organisationsteam um Rotter, Jasmin Hartmann, Mia Rauchhaupt und Christian Stiller die Aufgaben festgelegt. „In unserer Workcampwoche wollen wir eine Lehm-Stroh-Wickeldecke neu einziehen, Lehmputz aufbringen, Mauern verfugen und verputzen, landwirtschaftliche Geräte museologisch erfassen, einen Fußboden neu aufbauen und streichen, eventuell ein Holzpodest bauen und und und…“, zählt Rotter auf.

Freizeitangebot – mit Tauchkurs in Waldsteinberg

Natürlich werden die Camp-Teilnehmer nach sechs Stunden Arbeit auch mit einem abwechslungsreichen Freizeitangebot belohnt. Die Hauseigentümer, die Pianistin Mariko Mitsuyu und der Afrikawissenschaftler Adam Jones, werden ihr Dreiseithofprojekt und die Arbeit des Vereins „Einigkeit4“ vorstellen. Der Altenhainer Steinbruch lockt zum Baden und Waldsteinberg mit Eis, und vielleicht gibt es eine Reitstunde im Andalusiergestüt Polenz. Höhepunkt wird ein Tauchkurs mit Uwe Seidel im Taucherparadies Sachsen, im Waldsteinberger Westbruch, sein. Und der Abschluss des Camps wird zünftig am Lagerfeuer gefeiert.

Freiwillige Teilnehmer gern gesehen

Wer in Gemeinschaft etwas erschaffen, Freizeit erleben und Spaß haben möchte, ist eingeladen, vom 4. bis 10. August in Polenz dabei zu sein – egal ob religiös oder konfessionslos. Auch eine zeitweise Teilnahme ist möglich. Für die Planung sollte die Anmeldung bis spätestens 30. Juni erfolgen. Untergebracht sind die Teilnehmer in Räumen des Dreiseithofes, wer mag, kann hinter der Scheune zelten. Die Teilnehmer kochen selbst. Das Jugendamt des Landkreises bezuschusst das Camp mit etwa 500 Euro; um Spenden, ob finanziell, in Form von Verpflegung oder Verleihung von Werkzeugen wird gebeten.

Kontakt und weitere Informationen: http://www.workcamps-machern.de

Von Ines Alekowa