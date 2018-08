Thallwitz/Böhlitz

Doppel-Jubiläum in Böhlitz: Gleich zwei gute Gründe hatte der Thallwitzer Ortsteil, um sein diesjähriges Bad- und Heimatfest zu veranstalten. Zum einen beging der Turn- und Sportverein Böhlitz seinen 65. Geburtstag, zum anderen besteht das moderne Freibad mit Edelstahlbecken, einer 39 Meter langen Wasserrutsche, Drei- und Ein-Meter-Sprungturm sowie einer Wettkampfbahn seit nunmehr siebzig Jahren. „Eigentlich sind es ja 71 Jahre“, verrät Bürgermeister Thomas Pöge. Denn errichtet wurde die Planschoase schon 1947 auf dem Areal des Neuen Teiches durch die einheimische Firma Krebs. Bereits Ende Juni 1947 liefen die Pumpen an, um das Wasser über Schläuche vom fast anderthalb Kilometer entfernten Spielbergteich in das Bassin einlaufen zu lassen. Vier Wochen später berichtete die Zeitung unter der Überschrift „Ein großer Tag für Böhlitz“ von der Badweihe. „Da zu diesen Zeitpunkt noch nicht alles fertig war“, betonte Pöge, „haben wir die erste richtige Saison zum Anlass unseres Festes genommen.“

Die Fäden der Organisation hielten gleich mehrere in der Hand, darunter der Heimatverein Collmen-Böhlitz. Zum Programm über zwei Tage gehörten die Showgirls des TSV Böhlitz, eine Discoveranstaltung im Festzelt, die Kinder der Grundschule Thallwitz und ein musikalischer Frühschoppen. Darüber hinaus zog der Spielmannszug Böhlitz mit einem Weckruf durchs Dorf, und das Neptunfest sorgte für ausgelassene Stimmung.

Von kub