Wurzen

Die CDU hat die Debatte neu entfacht: Mit einem Antrag sorgte die Fraktion der Christdemokraten zur jüngsten Ratssitzung für reichlich Emotionen bei Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) – „das bringt mich auf die Palme“. Den Unmut des Stadtoberhauptes erregte die Bitte, das Thema der Leichtathletikanlage für die Pestalozzi-Oberschule erneut auf die parlamentarische Tagesordnung zu setzen.

Bereits Mitte Januar hatte der Kulturausschuss sein Urteil dazu gefällt. Damals votierte die Mehrheit der Mitglieder für die Verlegung der 80-Meter-Bahn sowie Weitsprunggrube innerhalb des Geländes der Pestalozzi-Bildungsstätte und gegen einen Neubau auf dem Areal der Grundschule „An der Sternwarte“, wie eigentlich geplant.

Mit der Errichtung eines Aldi-Marktes am Clara-Zetkin-Platz benötigt Aldi einen Zufahrtsweg für Lieferfahrzeuge. Die Sportfläche der Oberschule am Fuße des Wasserturms muss weichen. Quelle: Andreas Röse

Doch zum Hintergrund: Mit der Errichtung eines Aldi-Marktes am Clara-Zetkin-Platz benötigt der Discounter einen Zufahrtsweg für Lieferfahrzeuge. Folglich muss die heutige Sportfläche am Fuße des Wasserturms weichen. Infolgedessen verpflichtete die Stadtverwaltung den Investor schon in der Ausschreibung zu einem Ersatz auf eigene Kosten (circa 130.000 Euro). Dann aber mit einer 100-Meter-Bahn, die – nicht wie die bisherige – der Lehrplan-Norm entspricht.

50-Meter-Laufbahn in Wurzen entspricht nicht der Lehrplan-Norm

Als Ausweichquartier avisierte die Kommunalbehörde anfangs den Standort an der Sternwarte. Allerdings wünschten angeblich beide Schulen im Nachgang an der Schulkonferenz in der Pesta am 1. November, die städtische Offerte auszuschlagen. Vielmehr sollte die Laufbahn lediglich um einige Meter verrückt werden und auf dem Karree des Pesta-Schulhofes verbleiben – allerdings aus Platzmangel mit einer Laufdistanz von ebenfalls nicht lehrplangerechten 50 Metern.

Bildungsagentur äußert ebenfalls Bedenken

„Sowohl der Verwaltungs- als auch der Kulturausschuss zeigten sich unglücklich über die Entscheidung“, sagte CDU-Fraktionschef Matthias Rieder. Zweifel hinterließen wenig später genauso Gespräche mit dem Schulleiter der Pesta und einigen Elternräten. Selbst die Bildungsagentur hätte „erhebliche Bauchschmerzen“, teilte er weiterhin mit. „Hierzu wird noch eine fachliche Stellungnahme erfolgen.“

Zudem betonte Rieder mit Blick in die Zukunft, dass die Stadt immerhin kostenfrei eine neue Anlage erhalten könnte, während sich die Bedingungen an der Pesta allein schon durch die Reduzierung der derzeitigen Basketballfläche verschlechtern würde. Im Wissen darum, dass der Kulturausschuss ohne den Stadtrat derlei Entscheidungen treffen kann, schlug Rieder vor, erneut über die Problematik zu beraten.

Oberbürgermeister Röglin zeigt sich verwundert

„Wir haben lediglich etwas beschlossen, was die Schulen vorgeschlagen haben“, beteuerte Oberbürgermeister Röglin und zeigte sich verwundert über die „partielle Amnesie“, also den zeitweiligen Gedächtnisverlust, mancher Beteiligter. „Es gibt einen Beschluss, der ist in der Welt, und wir haben das dem Investor schon mitgeteilt.“ Dennoch versprach der Stadthauschef, sämtliche Unterlagen der Bildungsagentur zur Verfügung zu stellen. Über den Antrag der CDU-Fraktion ließ er indes nicht abstimmen.

Rückendeckung für CDU-Antrag aus der Linken-Fraktion

Rückendeckung erhielten die Christdemokraten unter anderem von Peter Poppe (Linke), einst Sportlehrer. „Ich kann nicht gutheißen, was schlecht ist.“ Das Sagen in der Sache müsse der Stadtrat und nicht die Schulen haben.

Von Kai-Uwe Brandt