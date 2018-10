Brandis

Unterm herbstbunten Blätterdach des Brandiser Stadtparkes tut sich was: Die Welsauer Firma Garten- und Landschaftsbau Thomas Mieth hat vor Kurzem mit den ersten Arbeiten zur Sanierung des Kulturdenkmals begonnen.

Endlich, möchte man hinzufügen. Denn die Vorstellung des Sanierungskonzeptes liegt inzwischen fast vier Jahre zurück. „Das liegt daran, dass wir neben der denkmalrechtlichen Genehmigung auch noch die entsprechende Förderkulisse benötigten“, erklärt Bürgermeister Arno Jesse (SPD). „Letztere hat sich erst durch Leader ergeben. Und dann muss das Projekt auch noch in die Haushaltsplanung eingepflegt werden. Dieser notwendige Dreiklang erklärt den leider sehr langen Zeitraum.“

Zur Galerie Es gibt viel zu tun: Im Stadtpark Brandis hat die Sanierung begonnen. Die Frischzellenkur für das denkmalgeschützte Areal ist dringend nötig. Auf dem Papier ist sie bereits fertig.

Das Ingenieurbüro Seecon skizzierte die Vision für das 3,6 Hektar große grüne Herz der Stadt im Januar 2015 im Stadtrat, Bürger brachten ihre Ideen ein. Es soll (wieder) ein Park werden, durch den die Brandiser gern lustwandeln und historische Sichtachsen genießen, in den sich aber auch neue, zum Beispiel kindgerechte Elemente harmonisch einfügen. „Im Grunde soll der alte Charakter des Parks wieder hergestellt werden“, sagt Jesse. Freiherr Gottfried von Pentz hatte den Park 1912 bis 1920 in Erweiterung des Schlossparkes anlegen lassen.

Wege sind überwuchert

Im Moment gibt es nicht einmal richtige Wege. Die sind größtenteils von Gras überwuchert und uneben. Und dort wo Gras wachsen sollte, haben Laub und Schatten oder Fußgänger, die die Abkürzung suchten, es erstickt. Zudem mussten einige bildprägende Bäume gefällt werden. Eine beschmierte steinerne Vase ist das einzige Schmuckelement. Und die aus einem einzelnen Balken bestehenden Bänke laden nicht wirklich zum Verweilen ein. Auch Landschaftsbauer Thomas Mieth sieht hier Handlungsbedarf – „vorsichtig ausgedrückt“.

Erste Arbeiten laufen

Los ging es jetzt mit der Sanierung der ersten Wege – zwei zweigen von der ehemaligen Kastanienallee (zwischen Bahnhofstraße und Töpfergasse) ab, der dritte von der parallel zur Straße Am Bahnhof verlaufenden südlichen Allee; sie bilden ein Y mit dem Rundplatz als Mitte. „Wir tragen die vorhandene Wegedecke ab und bauen eine neue Schotter-Tragschicht ein, die mit einer wassergebundenen Decke versehen wird“, erklärt Mieth. Seiner Erfahrung nach ist das eine durchaus langlebige Lösung – wenn die Wege regelmäßig vom Laub befreit werden, damit sich keine Humusschicht bildet, und Pferde nicht mit ihren Hufen die festgewalzte Decke wieder aufreißen. Zwar steht am Parkeingang ein Verbotsschild, trotzdem hatte Mieth Reiter beobachtet, die das missachteten.

Treppe neu gesetzt

Im Zuge des Wegebaus werden gleich Leerrohre für eine spätere Verlegung von Glasfaserkabel eingebracht. Am Rondell wurde die hässliche Betoneinfassung durch Steine aus Beuchaer Granit ersetzt. „Außerdem haben wir die abgesackte Treppe neben der Bushaltestelle neu gesetzt“, so Mieth. Und schließlich wird im Eck zwischen Schlosspark und Töpfergasse ein so genannter Schotterrasen, das ist eine befahrbare Grünfläche, als Standort für die stadteigene mobile Bühne angelegt. Die alte Bühne am Schlosspark hatte der städtische Bauhof im vergangenen Jahr bereits abgerissen.

Dass es bis zum zweiten Bauabschnitt wieder so eine lange Pause gibt, schließt der Bürgermeister aus: „Es soll im Frühjahr direkt mit der Bepflanzung weiter gehen.“

Insgesamt hat Brandis für die Sanierung 170000 Euro im Budget. Die Kosten für diese ersten Arbeiten belaufen sich auf rund 52000 Euro, 80 Prozent davon werden gefördert. Die Welsauer Firma hatte das günstigte von drei Angeboten nach öffentlicher Ausschreibung unterbreitet. Trotzdem lag es rund 22 Prozent über der Kostenschätzung. Als Ursache nannte Bauamtsleiterin Kerstin Quandt im Stadtrat, wo der Auftrag im August vergeben wurde, die allgemeine Preissteigerung durch Anpassung an den Mindestlohn, höhere Rohstoffpreise, restriktivere Entsorgungsauflagen und die aktuelle Marktsituation.

Von Ines Alekowa