Auftritt an der Ritterburg

Mit Thorsten Mackowiak soll sich ab sofort ein Direktor um die Schlösser Machern und Hohenprießnitz kümmern. Der 46-Jährige ist im Auftrag des Hohenprießnitzer Schlossbesitzers Konrad Obermüller bereits dabei, auch erste Veranstaltungen in Machern zu organisieren. Am Samstag tritt bei einem geführten Spaziergang durch den Schlosspark mit Auftritt an der Ritterburg das Bad Dübener Gesangsensemble Anima auf.