Lossatal

Für die Kinder im Lossataler Ortsteil Falkenhain gab es ein etwas vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Auf dem Areal hinter der Kaufhalle ist aus einer alten Betonfläche ein etwa 800 Quadratmeter großer Spielplatz entstanden und eingeweiht worden.

Spielplatz mitten im Dorfzentrum von Falkenhain

Vor einem Jahr ist dafür der Plan geschmiedet worden, um das Dorfzentrum weiter aufzuwerten. Dafür ist zunächst der Rückbau der Betonfläche als förderfähige Maßnahme realisiert worden. Erst danach konnte der Spielplatz in Angriff genommen werden. Insgesamt, so ließ Sven Kertscher im Bauamt wissen, sind 360 000 Euro in die Hand genommen worden, von denen 290 000 Euro über das Leaderprogramm gefördert wurden. Nun werden die Kinder von bunten und futuristisch anmutenden Spiel- und Klettergeräten angelockt. Erstmals von Knirpsen der ortsansässigen Kindertagesstätte „Regenbogen“.

Familie Adebar schaut auf spielende Kinder

Zukünftig aber auch von den Nutzern einer komplett neuen Kindereinrichtung, die als Ersatzneubau in unmittelbarer Nachbarschaft errichtet wird. „Einen Namen dafür gibt es schon“, war von Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) zu erfahren. „Zum Storchenblick“. Was sich damit erkläre, so der Gemeindechef, dass ein Storchenpaar seit Jahren auf dem Schornstein zwischen Spielplatz und Kaufhalle ein Zuhause hat. Obwohl der Schlot einer ehemaligen Heizhauses schon lange nicht mehr in Betrieb ist, soll er ab Januar saniert und damit erhalten werden - extra als sicherer Ständer für den Horst von Familie Adebar.

Von Frank Schmidt