Neugestaltung der Kreuzung: Die Quadratur des Kreisverkehrs in Brandis

Ein Kreisverkehr anstelle der unübersichtlichen Kreuzung von Langer Straße/Straße Am Bahnhof mit Polenz- und Bahnhofstraße in Brandis wäre die Wunschlösung der Mehrheit im technischen Ausschuss des Stadtrates. Dort stand das Thema schon einmal im Juni auf der Tagesordnung und jetzt erneut am Dienstag. Doch so geeignet die Kreuzung auf den ersten Blick für einen Kreisel scheint, könnte er am Platz noch scheitern.