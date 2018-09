Wurzen/Nemt

Eine heiße Floß-Wettfahrt auf dem Mühlbach, Zwerchfell-Attacken im Festzelt, jede Menge Angebote für die kleinen Gäste, Herzhaftes für den Magen und dazu kräftige Männerstimmen: Das diesjährige, am verlängerten Wochenende über die Bühne gegangene Nemter Dorf- und Vereinsfest hatte einmal mehr für jedes Alter und jeden Geschmack etwas zu bieten.

Auftakt mit Partytime

Bereits am Freitagabend war der alljährliche, tatkräftig von der Freiwilligen Feuerwehr und Tobis Eventservice unterstützte kulturelle Höhepunkt in dem Wurzener Ortsteil auf Touren gekommen. Mit einem Lampionumzug und einer Kinderdisco samt Auftritt der Fünkchen des Burkartshainer Carnevalclubs sowie zu fortgeschrittener Stunde mit einer „Partytime“ für die älteren Jahrgänge auf dem Sportplatz gelang ein perfekter Auftakt.

Jede Menge Angebote für Groß und Klein: Sindy (l.) und Kate hatten ihren Spaß an den vielfältigen Kinderangeboten. Quelle: Roger Dietze

Hoch gehalten wurde das Tempo am Sonnabend, der mit dem zweiten Gänsemarkt startete. Eine Sportmeile des 1. Nemter Sportvereins, eine Reihe von Kinderangeboten, die traditionelle, unter dem Motto „Ohne Tiefgang“ stehende Floßregatta sowie ein Konzert des Nemter Männerchores sorgten für Kurzweil.

Bauerntheater betritt Neuland

Höhepunkt des Abends bildete die Aufführung des mittlerweile berühmt-berüchtigten 1. Nemter Bauerntheaters, das in diesem Jahr jede Menge Sketche für das Publikum bereit hielt. Ergebnis einer achtwöchigen Probezeit, die die rund 20 Nemter Hobby-Mimen unter der ebenso bewährten wie engagierten Leitung von Kathleen Konrad bestritten. Diese hatte in diesem Jahr mit den mehrheitlich im Heute angesiedelten Sketchen Neuland bestritten, nachdem die bisherigen Aufführungen seit 2001 schwerpunktmäßig Nemter Geschichte(n) zum Inhalt hatten.

„Unser Publikum ist ebenso dankbar für unsere Stücke wie offen für neue Inhalte“, fasste Kathleen Konrad den vorgestrigen Abend zusammen. Und ist dabei in Gedanken bereits beim nächstjährigen Auftritt ihres Bauerntheaters. „Einerseits wünschen sich meine Theaterleute wieder ein komplettes Stück, andererseits sind die Sketche sehr gut angekommen“, so die Bauerntheater-Leiterin. „Vielleicht bringen wir im nächsten Jahr zur Abwechslung ein komplettes in der Jetztzeit spielendes Stück auf die Dorf- und Vereinsfest-Bühne“, sagte sie.

Viele Unterstützer für Nemter Dorf- und Vereinsfest

Ihr Engagement und das ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler ist ebenso ein zentraler Bestandteil des Nemter Dorf- und Vereinsfestes wie die der Festivität alljährlich aus der Einwohnerschaft zuteil werdende Unterstützung. „Die Stadt Wurzen steuert zwar auch eine kleine Summe bei, vor allem die zahlreichen Spenden der Nemter machen es uns jedoch möglich, die Preise für die verschiedenen Kinderangebote und die Floßregatta bereitzustellen“, berichtete Mitorganisatorin und Ortschaftsrätin Silke Hempel.

Von Roger Dietze